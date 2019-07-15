رابط وخطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بعد صدورها اليوم

نقدم لكم كل ما يهم القارئ العربي والمصري عبر موقع نجوم مصرية، ومع بداية اليوم الإثنين زاد الاهتمام في مصر بعمليات البحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، والتي بدأت في الصدور منذ ساعات قليلة، ويمكن لجميع المشتركين في خدمات التليفون الأرضي الآن الاستعلام عن قيمة الفاتورة المستحقة سدادها، وكل ذلك بسهولة ويسر عبر خطوات بسيطة من الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، والتي أصبحت شركة قابضة تحت أسم وي، فأصبحت الشركة مشغل متكامل تقدم خدمات التليفون الأرضي والتليفون المحمول وكذلك خدمات الأنترنت.

وسوف نتابع معكم عبر هذا الموضوع شرح مفصل بالصور لخطوات قيام المشترك بعملية الاستعلام الإلكتروني، كما نقدم لك رابط مباشر لموقع الشركة المصرية للاتصالات الخاص بالاستعلام عن فواتير التليفون لهذا الشهر، وتحتوي فاتورة التليفون الربع سنوية لشهر يوليو 2019 على بيان مفصل بجميع الرسوم والدمغات والضرائب والاشتراكات المطلوب سدادها، حيث يبلغ الاشتراك الربع سنوي في خدمات التليفون المنزلي 45 جنيه مصري للثلاثة شهور، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المقررة، فيصبح الحد الأدنى لفاتورة التليفون الأرضي لأي مشترك 53 جنيه على الأقل.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019

بداية يجب عليك عزيزي القارئ الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي اضغط هنا، بعد الدخول إلى الموقع المختص يجب أن تقوم بالخطوات التالية:

1- ضع كود المحافظة الخاصة بك.

2- ضع رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

3- اضغط على زر إظهار فاتورة التليفون.