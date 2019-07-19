رابط نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالمدارس التجريبية 2019 في جميع المحافظات بالرقم القومي وموعد المرحلة الثانية

يبحث الكثيرون عن “نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية” المرحلة الأولي 2019-2020 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويمكنكم ذلك من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر أو الرثم الخاص بالطالب، من خلال الدخول الى موقع مديرية التربية والتعليم، ويوجد مرحلة ثانية وثالثة من التنسيق الخاص بالمدارس التجريبية ، والان يمكنكم الإطلاع على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في جميع المحافظات، بالاضافة الى شروط وموعد التقديم للمرحلة الثانية .

نتيجة تنسيق رياض الاطفال فى جميع المحافظات

يمكن الإستعلام عن نتيجة تنسق رياض الأطفال المرحلة الأولي من خلال إدخال الرقم القومي للطالب او ولي أمره :

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة القاهرة عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الجيزة عبر هذ االرابط

نتيجة تنسيق رياض الاطفال محافظة الاسكندرية عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق رياض الاطفال محافظة كفر الشيخ عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة القليوبية عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة المنيا عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الدقهلية عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الغربية عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة قنا عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة أسيوط عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الأقصر عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة أسوان عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة السويس عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة الإسماعيلية عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة دمياط عبر هذا الرابط

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة البحر الأحمر عبر هذا الرابط

شروط التقديم في رياض الأطفال 2019

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الشروط للتقديم في مرحلة رياض الأطفال وهي كالتالي :

ان يكون سن الطفل المتقدم في أول أكتوبر 2019 ابتداء من سن 4 سنوات واقل من 6 سنوات .

يقوم ولي أمر الطفل بكتابة الرغبات من الإدارات الأقرب وفقا لعنوان ولي الأمر المتواجد في بطاقة الرقم القومي .

يجب ان تكون الرغبات مكتوبة بواسطة ولي الأمر .

مراعاة استنفاذ الـ 20 رغبة المتواجدة بالاستمارة .

التنسيق قي رياض الاطفال مركزي .

بعد غلق باب القبول يتم غختيار الطفل الأكبر سن حسب القاعات المتاحة وعدد الفصول في كل مدرسة رسمية.

مع إتاحة تسجيل ثلاث رغبات يمكن لولي الأمر التقديم عليها إلكترونيا .

يتم التسجيل بالرقم القومي الخاص بولي الأمر .

ملف التقدم في تنسيق رياض الاطفال 2019 بجميع المحافظات

يتم توزيع ملف التقديم مجانا بمراكز التقديم ويتم طباعته من موقع مديرية التربية والتعليم، وتكون محتويات الملف كالتالي :

تقديم صورة بطاقة ولي أمر الطفل أو من يقوم بكفالته .

صورة من بطاقة والدة الطفل .

4 صور شخصية للطفل .

شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، وتقديم 5 صور ضوئية منها .

تقديم إيصال كهرباء حديث أو عقد للإيجار، يثبت محل إقامة الطفل ليتم تحديد النطاق الجغرافي للمدرسة .

حافظة بلاستيك، وملف بلاستيك.

عدد خمس مظاريف لون أبيض فارغة .

طابع تعليم من فئة الجنيه .

طابع مهن تعليمية فئة جنيه يتم الصاقة على الطلب .

يشترط حضور الطالب لاجراء المقابلة الشخصية .

موعد المرحلة الثانية من تنسيق رياض الاطفال

من المقرر ان يبدا موعد المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال 2019 م / 2020 بداية من شهر اغسطس 2019، ويتم التقديم من خلال نفس الموقع الذى تم التسجيل به للمرحلة الأولي، وهو الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم، ويجب على ولي الأمر الإطلاع على الشروط والتعليمات اللازمة للتسجيل، ثم يقوم بتسجيل بيانات الطفل من خلال إدخال الرقم القومي لشهادة الميلاد، ثم القيام بتسجيل رغبات المدارس، ثم طباعة طلب الالتحاق والإقرار والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة يدويا وتسليم الأوراق الى أقرب مركز تقديم .