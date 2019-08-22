رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.. وكل ما تريد معرفته عن موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي يبحث عنه عدد كبير من الشباب عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بالتزامن مع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019، فيبحث هؤلاء الشباب عن رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي وشروط التقدم على الوحدات السكنية، ومساحات وأسعار الشقق، ومواعيد تقديم استمارة الحجز، وكيفية سحب كراسات الشروط، وفيما يلي نقدم لكم الرد على كل هذه التساؤلات.

رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، فيجب على الراغبين في حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2019 الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن مجموعة من الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وهي:

أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 50 عام حتى تاريخ نهاية الإعلان.

منع التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية

لا يكون قد سبق تخصيص وحدة تابعة لوزارة الإسكان للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، سواء كانت شقة أو قطعة أرض.

لايكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته ” الأولاد القصر – الزوجة” قد استفاد بقرض تعاون أو دعم من مشروع الإسكان القومي.

لا يكون مالكاً لمسكن أو له بالورث الشرعي.

لابد أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، أو المحافظات المجاورة لها “يتبع المربع السكني”.

يمنع على المتقدم شراء العقار نقداً، وأن يكون ملتزمًا بالتقسيط لمدة تصل لـ 20 عاماً، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري.

يمنع على المتقدم شراء العقار نقداً، وأن يكون ملتزمًا بالتقسيط لمدة تصل لـ 20 عاماً، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري. وبعد أن يتم ملء البيانات المطلوبة وإنهاء جميع الإجرائات المطلوبة يتم الضغط على إرسال.

موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي

من المحتمل أن يحدد موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي مع بداية شهر إبريل 2020 وذلك فور الإعلان عن الفائزين خلال عام 2019 عبر رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.

وقد قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات سابقة لها إنه سيتم فرز أوراق المتقدمين في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بأواخر الشهر الجاري.