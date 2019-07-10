رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد و خطوات تظلمات غير المستحقين و تحديث البيانات والاستعلام عن البطاقات التالفة وبدل الفاقد

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، في خطوة دام الشعب المصري في انتظارها طويلاً وبتصريح من رئيس الوزراء المصري أعلنت وزارة التموين، إضافة المواليد من عام 2006 إلى عام 2013 في خلال ثلاث أشهر ، وأتت تلك الخطوة التي طال انتظارها من خلال المواطنين خاصة بعد زيادة أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي تمس المواطن البسيط، وجاء ارتفاع هذه السلع بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء وغيرها من القرارات.
تظلم بطاقات التموين.
صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور “عمرو مدكور”، أنه تم إعادت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين انطبق عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم، نوفر لكم رابط تقديم التظلم الذي حدته وزارة التموين انتبع الخطوات التالية.
رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد.
أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية بواسطة طريقتين وذلك تسهيلاً على المواطنين ولكن كل ذلك يأتي بعد قيام الوزارة تنقية البطاقات التموينية الحالية وحذف الحالات الغير مستحقة للدعم، وقال مسؤول بالوزارة أن عدد الأطفال المزمع إضافتها إلى البطاقات التموينية يتجاوز 8 ملايين طفل مستحق للدعم، وإليك عزيزي المواطن طرق إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية ، وهي:-
- أما التقديم على إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر.
- أو القيام بإضافة المواليد على في المكاتب التموينية التابع لها محل إقامة صاحب البطاقة التموينية.
الأوراق والمستندات.
أعلنت وزارة التموين عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها حتى تتم عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بسهولة ويسر ودون حدوث أي أخطاء، وهذه الأوراق هي:-
- صورة حديثة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة شخصية حديثة أيضاً لصاحب البطاقة التموينية.
- صور حديثة شهادات ميلاد إلكترونية، خاصة بالأطفال المراد إضافتهم للبطاقة التموينية.
- إيصال كهرباء جديد.
الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية.
يقصد ب”المتخلفين” من تخلفوا عن التسجيل في الموعد المحدد لهم خلال الأسابيع العشر الماضية، بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من خلال وزارة التموين، حيث تم منحهم فرصة أخرى للتسجيل أون لاين, تسهيلا وتيسيرا عليك عزيزي القارئ نقدم لك أسهل وأبسط الطرق لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية، بكل سهولة ويسر، وتتمثل هذه الخطوات في :- أولاً عليك الدخول على موقع دعم مصر الرسمي———- من هنا, ثانياً بعد الدخول قم بإدخال رقم بطاقتك ثم اختار محافظتك التي تقيم بها, سيظهر لك مربع به بعض الحروف قم بتوخي الحذر واكتبها بدقة, قم بإدخال عدد أفراد أسرتك ببطاقة التموين التي لديك، ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بهم وستجده في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة شخصية حتى الآن.
- ثم قم بالضغط على تحديث.
- سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة ونقلك لاستكمال الخطوات.
- قم بكتابة وإضافة المواليد الجدد.
- اكتب رقم هاتفك في المكان المخصص له.
- قم بكتابة رقم الدفع الالكتروني وستجده في فاتورة الكهرباء.
- ثم قم بتعديل صلة القرابة واضغط حفظ ليتم حفظ البيانات.
- قم بكتابة رقم هاتفك الأرضي وكذلك بريدك الالكتروني، واضغط على تحديث البيانات، ثم اضغط على حفظ، وبذلك تكون انتهت الخطوات.
والجدير بالذكر أن الوزارة خصصت رابط رسمي
من أجل الاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد والدخول —- هنا.
وفي نفس الوقت صرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بانه تم زيادة عدد الاستمارات فى المكاتب وتخصيص مجموعات عمل للمرور الميدانى وان يتدخل مديري التموين بالمحافظات لحل اى مشكلة فورا.. وحل مشاكل المواطنين اولا بأول وعدم التقاعس عن ازالة المعوقات, كما يمكنكم معرفة نظام التموين الجديد ..رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد..وأسعار السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية, وتبدأ اليوم شركات الجملة التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات الشهر لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع ، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين.
- وضعت وزارة التموين قائمة الفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني.
- أولا الدخول على موقع دعم مصر —-من هنا
- ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين
- يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3
ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.
معايير حذف غير المستحقين للدعم.
- معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا
- معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا
- التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة
- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
جدول أسعار السلع التموينية 2019.
|السلعة
|السعر بالجنيه المصري
|كيلو السكر
|9.50 جنيه
|لتر الزيت
|19 جنيه
|كيلو الأرز
|9.00 جنيه
|كيلو المكرونة
|4. جنيه
|500 جرام من السمن
|12 جنيه
|800 جرام من السمن
|17.25 جنيه
|500 جرام عدس
|8 جنيه
|500 جرام فول
|4.50 جنيه
|325 جرام صلصة
|7.25 جنيه
|250 جرام من الجبن الأبيض
|5.25 جنيه
|الصابون 125 جرام
|5.50 جنيه
|صابون الغسيل 125 جرام
|4.25 جنيه
|كليو الدقيق
|6.75 جنيه
|الشاي
|3.00 جنيه
|500 جرام جبن
|15.00 جنيه
|مرقة الدجاج
|6.15 جنيه
|المربى 400 جرام
|7.75 جنيه
|التونة 140 جرام
|12 جنيه
|زجاجة الكلور
|7.00 جنيه
التعليقات
اضافه المواليد الجدد امتى
دلوقتي بطاقةجوزي اتوقفت ومش عرفين اية السبب وهية فرد واحد والا عرفة انزل انا ولا بنتي اعمل اية وموقع التظلم مش شغال
يجب الذهاب إلى أقرب مكتب تموين لكي لحل المشكلة
بطاقتي.التموينيه.اتوقفت.عشان.باسم.ابني.سياره.السياره.مركت.سزوكي.تنايه.وكانت.باالاقصاط.ومعرفش.يسد.بعها.
انا صاحب بطاقه رقم١١٤٠٠٠٩٣٨٩٧١
انا كان عنى سياره تمبرا ولغتها واشتريت سياره اخرى
وليس لدى سوى سياره واحدة وانا الان على المعاش وليس لدى اى اوراق للبيع ويمكن التأكد من المرور وانا مريض وعندة القلب وزوجتى لأنهما هل من معين. غير الله
بطاقة ولدتى وقفت عشان استهلاك كهربة ١٠٠٠ كيلو ولايوجد باسمها عداد اساسا دة تهريج
ما الا جرات التى تتم بعد غلق باب التظلمات للبطاقة الغير المستحقة هل سيفتح مرة اخرى
متى يتم تفعيل محافظة صرف الخبز. ولا كله كلام وبس…
وزير التموين يعمل دائما لصالح أصحاب المخابز
ممكن أعرف أضيف المواليدأزاي
انا صاحب بطاقه تموين رقم102007161947 وهي غير مستحقه علشان ابني عنده سيارة وهذا غير حقيقي لان ابني باع السيارة في 4_2017 وحاليا السيارة ليست باسمه في المرور وارجوا اتحقق من ذلك وفعل اللازم وتشغيل البطاقه ولكم جزيل الشكر
بنتي اشترت سياره وتزوجت انا وباقي الأسرة زنبناايه ارجوا حزفها ارجوا فتح البطاقه علي الكمبيوتر لكى احفظها حيث اني مريض جلاطاط بالمخ ارجوا رد الدكتور علي مصيلحي
انا صاحبة البطاقة التموينية رقم 101012997048 ولدى ابن من ذوى الاحتياجات البدنية ويحمل بطاقة تحقيق شخصية لذوى الاحتياجات الخاصه ومسجل يسجل البطاقات بمكتب التضامن الاجتماعى رقم 353 بتاريخ 2013/3/29 وهو مواليد 2000 وبما ان الدولة تحتوى ذوى الاحتياجات الخاصة فارجو من سيادتكم عدم وقف البطاقة التموينيه ونحن من معدومى الدخل والسيارة مملوكة لبنك ابو ظبى الاسلامى وعليها ديون متراكمة ومثبت على الرخصة حظر البيع ليست للترفية
حسبالله ونعمة الوكيل فى كل ظالم منكم لله حتى رغيف العيش عيزين تحرمونا منه اناعندى اربع افراد وعيزين يوقف البطاقة عشان اء لعده اسباب والله ما عارف منهم والا سبب كل اللى انا عرفو ان شوية المعرصين الى مسكين البلد بيحكمو على العبيد فى عذبة ابوهم مشلين اللى رغيف العيش بتاع الغلبان مياخد من المعرصين اللى معهم ملاين
اريد معرفة سبب الغاء البطاقة
تم إلغاء التموين لاستهلاك الكهرباء منخفض
هوا مكن اللي معاه خطين محمول يتحذف انا معايا خطين بس فاتورتي فيهم الاتيين مش بتعدي 150جنيه
انابطاقتي اتحزفت وعايز اعمل تظلم ومش عارف والموقع مش راضي يفتح اعمل ايه
ممكن اعرف ازاي أضيف أولادي
عيزا اعمل بطاقه اولا مره نرجوا الردا سريع
البطاقة كانت 4 فرد تم حزف 3 طلب ورق تم تسليم الورق وقالو كده بعد شهر حتكون شغاله والكلام ده من شهر 10/2018اعامل ايه تانى
كانت البطاقة شهر مايو ٢٠١٩ (٤) افرد و في شهر (٦) عند الصرف وجدت على البطاقة (١) فرد فقط و دي ثاني هرة يحذف من البطاقة اريد معرفة السبب
تستطيع تقديم تظلم من خلال هذا الرابط– http://www.tamwin.com.eg/
أو الذهاب الى مكتب التموين القريب لك لحل المشكلة
فقدت البطاقه وذهبت عملت حواله وعملت الاجراءات اللازمة وجاءتني رساله علي الموبيل اذهب لاستلام البطاقه وهذا من شهر اغسطس وحتي الآن لم أحصل عليها كل مااذهب يمطوحوني ولا نعلم اين نجدها
اريد تحديث بطاقه التموين لفرد واحد وتم ايقاف الصرف من شهر فبراير 2019
سامية محمد سمير رقم 001944
تقدمت لعمل بطاقة خبز اب وام و6اولاد وبنات وجات البطاقه ب5 قلت رضا وبقت اربعه قلت ماشى وبقت 3 قل موفيه ودلوقتى 2فقط ارجو ايجاد حل ممكن ولا مش ممكن
ابني مواليد ٢٠٠٤وبيصرف خبز فقط مش عارفه أضيفه تموين اعمل ايه جزاك الله كل خير
موقع التظلم مش راضي يفتح معايا وعايزة اتظلم