رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد و خطوات تظلمات غير المستحقين و تحديث البيانات والاستعلام عن البطاقات التالفة وبدل الفاقد

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، في خطوة دام الشعب المصري في انتظارها طويلاً وبتصريح من رئيس الوزراء المصري أعلنت وزارة التموين، إضافة المواليد من عام 2006 إلى عام 2013 في خلال ثلاث أشهر ، وأتت تلك الخطوة التي طال انتظارها من خلال المواطنين خاصة بعد زيادة أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية التي تمس المواطن البسيط، وجاء ارتفاع هذه السلع بعد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء وغيرها من القرارات.

تظلم بطاقات التموين.

صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور “عمرو مدكور”، أنه تم إعادت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين انطبق عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم، نوفر لكم رابط تقديم التظلم الذي حدته وزارة التموين انتبع الخطوات التالية.

رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد.

أعلنت وزارة التموين أنه يمكن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية بواسطة طريقتين وذلك تسهيلاً على المواطنين ولكن كل ذلك يأتي بعد قيام الوزارة تنقية البطاقات التموينية الحالية وحذف الحالات الغير مستحقة للدعم، وقال مسؤول بالوزارة أن عدد الأطفال المزمع إضافتها إلى البطاقات التموينية يتجاوز 8 ملايين طفل مستحق للدعم، وإليك عزيزي المواطن طرق إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية ، وهي:-

أما التقديم على إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر.

أو القيام بإضافة المواليد على في المكاتب التموينية التابع لها محل إقامة صاحب البطاقة التموينية.

الأوراق والمستندات.

أعلنت وزارة التموين عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها حتى تتم عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بسهولة ويسر ودون حدوث أي أخطاء، وهذه الأوراق هي:-

صورة حديثة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة أيضاً لصاحب البطاقة التموينية.

صور حديثة شهادات ميلاد إلكترونية، خاصة بالأطفال المراد إضافتهم للبطاقة التموينية.

إيصال كهرباء جديد.

الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية.

يقصد ب”المتخلفين” من تخلفوا عن التسجيل في الموعد المحدد لهم خلال الأسابيع العشر الماضية، بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من خلال وزارة التموين، حيث تم منحهم فرصة أخرى للتسجيل أون لاين, تسهيلا وتيسيرا عليك عزيزي القارئ نقدم لك أسهل وأبسط الطرق لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الذكية، بكل سهولة ويسر، وتتمثل هذه الخطوات في :- أولاً عليك الدخول على موقع دعم مصر الرسمي———- من هنا, ثانياً بعد الدخول قم بإدخال رقم بطاقتك ثم اختار محافظتك التي تقيم بها, سيظهر لك مربع به بعض الحروف قم بتوخي الحذر واكتبها بدقة, قم بإدخال عدد أفراد أسرتك ببطاقة التموين التي لديك، ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بهم وستجده في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد لمن لم يستخرج بطاقة شخصية حتى الآن.

ثم قم بالضغط على تحديث. سيقوم الموقع بفتح صفحة جديدة ونقلك لاستكمال الخطوات. قم بكتابة وإضافة المواليد الجدد. اكتب رقم هاتفك في المكان المخصص له. قم بكتابة رقم الدفع الالكتروني وستجده في فاتورة الكهرباء. ثم قم بتعديل صلة القرابة واضغط حفظ ليتم حفظ البيانات. قم بكتابة رقم هاتفك الأرضي وكذلك بريدك الالكتروني، واضغط على تحديث البيانات، ثم اضغط على حفظ، وبذلك تكون انتهت الخطوات.

والجدير بالذكر أن الوزارة خصصت رابط رسمي

من أجل الاستعلام عن البطاقات التالفة والبطاقات البدل الفاقد والدخول —- هنا.

وفي نفس الوقت صرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بانه تم زيادة عدد الاستمارات فى المكاتب وتخصيص مجموعات عمل للمرور الميدانى وان يتدخل مديري التموين بالمحافظات لحل اى مشكلة فورا.. وحل مشاكل المواطنين اولا بأول وعدم التقاعس عن ازالة المعوقات, كما يمكنكم معرفة نظام التموين الجديد ..رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد..وأسعار السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية, وتبدأ اليوم شركات الجملة التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات الشهر لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع ، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين.

وضعت وزارة التموين قائمة الفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني.

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.

معايير حذف غير المستحقين للدعم.

معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا

معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا

التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة

من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

جدول أسعار السلع التموينية 2019.