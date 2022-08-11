رابط تنسيق الجامعات 2022-2023...موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، تم فتح تسجيل الرغبات من خلال رابط تنسيق الجامعات 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني بالنسبة للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، وتنطلق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022 – 2023 اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وتشمل المرحلة الولى الحد الأدنى للشعبة العلمية بـ 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% وما فوقها، وبالنسبة للشعبة الأدبية بحد أدنى 264.5 درجة فأكثر وذلك بنسبة 64.51% وما فوقها، هنا نستعرض لكم رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات، وخطوات تسجيل الرغبات وقواعد ترتيب اختيارات الطالب.

رابط تنسيق الجامعات 2022

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المستحقين دخول المرحلة الأولي من رابط تنسيق الجامعات 2022 -2023، 117758 طالب، وقد تم فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى لليوم الخميس 11 أغسطس 2022 ويبلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية نسبة 89.02% فأكثر، وبالنسبة للشعبة الأدبية يبلغ الحد الأدنى للنسبة 64.51% فأكثر، وبالنسبة للشعبة الهندسية يبلغ الحد الأدنى للدرجات 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر، ويمكن تسجيل الرغبات من خلال رابط تنسيق الجامعات 2022 .

موقع التنسيق الإلكترونى

يمكن لطلاب المرحلة الأولى والحاصلين على النسبة المعلنة للتنسيق البدء بتسجيل رغباتهم من خلال رابط موقع التنسيق الإلكترونى ” tansik.digital.gov.eg”، ولكن يجب اتباع الخطوات التي سنوضحها لكم بدقة لتسجيل رغباتكم من خلال رابط تنسيق الجامعات 2022.

خطوات تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

حددت وزارة التعليم العالي خطوات يجب على الطلاب إتباعها من أجل تسجيل رغباتهم بدقة عبر موقع التنسيق الإلكترونى كالأتي:

أولا يجب الدخول من خلال رابط موقع التنسيق الإلكترونى tansik.egypt.gov.eg

tansik.egypt.gov.eg ثانيا يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وأيضا الرقم السري الخاص به.

الخطوة التالية هي تسجيل الرغبات بدقة حسب ترتيب رغبات الطالب ويجب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد ترتيب رغبات الطالب في التنسيق