رابط تظلم بطاقة التموين في الموقع الإلكتروني دعم مصر وإضافة المواليد الجدد

قام موقع دعم مصر الإلكتروني، بالإعلان عن بدء تلقي طلبات التظلم في بطاقات التموين 2019، والذي أعلن عن استبعاد بعض الفئات منها وبشروط معينه تم توضيحها من قبل، ، كما قام الموقع بالإعلان عن موعد إضافة المواليد الجدد والتي يبحث عنها المواطنين بشكل كبيرخلال تلك الفترة، حيث أعلنت الوزارة بأنها سوف تبدأ في تسجيل المواليد الجديدة في البطاقات خلال شهر سبتمبر الجاري ولكن ذلك وفقاً للمعايير التي تم الإعلان عنها من قبل ومن يستوفي تلك الشروط.







الفئات المحذوفة من التموين :-

من يمتلك ثلاثة سيارات.

من يمتلك قيمة مضافة تزيد عن 200 ألف جنيه.

من يمتلك جمارك واردات أو صادرات تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.

من يدفع فاتورة هاتفه أكثر من 800 جنيه.

من يمتلك حيازة زراعية تزيد عن 15 فدانا.

من يحصل على دخل شهري يزيد عن 15000 جنيه من الحكومة وليس العمل الخاص.

من يدفع مصاريف مدارس تزيد عن 50 ألف جنيه.







الفئات التي ستحصل على إضافة المواليد أولاً:- الأشخاص مستفيدي من معاش تكافل وكرامة.

أبناء كل من الأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة الموسمية المؤقتة.

أبناء الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة.

الأشخاص مستفيدي الضمان.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين،قد قامت خلال الفترة الماضية على تنقية منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، وذلك عبر إعلانها عدة من المعايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك من خلال 3 مراحل، وقد قامت الوزارة بإيجاد إمكانية التظلم لمن ينطبق عليه أحد المعايير عبر الموقع الإلكتروني “دعم مصر”التابع لوزارة التموين.







رابط تقديم التظلم:-

يتم تقديم التظلم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لدعم مصر ، ثم إدخال البيانات التي يتطلبها لإتمام التظلم، حيث يتم إدخال رقم البطاقة التموينية والرقم القومي واختيار المحافظة التي يقيم بها.