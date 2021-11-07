رابط تحميل تطبيق الشركة القابضة لكهرباء مصر للحصول على أفضل الخدمات الذكية

في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بفواتير الكهرباء الشهرية وغضب المواطنين بشأن هذا الأمر، تحاول الشركة القابضة للكهرباء في توفير كافة الخدمات الخاصة بعدادات الكهرباء المتواجدة بمنازل المواطنين، والتسهيل على المواطنين أيضا فيما يخص الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها بشكل إلكتروني، وكذلك تقديم الشكوى وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن بالفعل، حيث أن كل تلك الخدمات توفر على المواطن المصري الجهد والوقت، وعلى ذلك دشنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق من أجل المواطنين، ومن خلال هذا التطبيق يستطيع المواطنين الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية بكل سهولة، ويتم تحميل التطبيق من متجر “جوجل بلاي”، كما أن التطبيق يقدم خدمات الفواتير والسداد وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خدمات تطبيق الكهرباء الذكية: