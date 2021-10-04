رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

بالتزامن مع إطلاق وزارة التموين المصرية العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمتعلقة بالحصول على التموين والتسجيل به بشكل إلكتروني من خلال بوابة مصر الرقمية التابعة للوزارة، فنجد أن إهتمام الكثير من المواطنين منصب في هذا التوقيت للتعرف على رابط منصة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، لذلك سوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل التسجيل في بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد وكذلك التعرف على أهم الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

رابط بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد

تعد بوابة مصر الرقمية واحدة من المنصات الحكومية التي تقوم وزارة التموين من خلالها بتقديم مجموعة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، حيث تسهل إجراء الخدمات بشكل إلكتروني عبر المنصة بدلا من التوجه إلى مكاتب التموين المختلفة، حيث يتم الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا مباشرة، ولعل أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها بوابة مصر الرقمية هي خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

خطوات إضافة المواليد بوابة مصر الرقمية

يمكن إجراء خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال إتباع ما يلي.

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية مباشرة من خلال الرابط الخاص بها والمرفق بالأعلى.

اختيار خدمات التموين.

تحديد خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

إدخال البيانات الخاصة بالمولود مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل رقم الهاتف.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

تم تحديد بعض الشروط التي تسمح بالاستفادة من إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وأهمها ألا يزيد الراتب الشهري الخاص بالأسرة عن 2400 في حالة كان رب الأسرة موظف في أحد القطاعات، ولا يزيد عن 1500 جنيه في حالة كان رب الأسرة على المعاش.