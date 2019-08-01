رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2019

لقد شهدت الأخبار والصحف في الأوقات الأخيرة زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء، فأصبحت الكهرباء أيضاً تخضع لزيادة في الأسعار كباقي السلع والخدمات، ومع ارتفاع هذه الأسعار أصبح رب الأسرة يسعى لمعرفة الزيادة في الأسعار حتى يوازن ذلك مع مصاريفه في المنزل والعمل، وتأثير هذه الزيادة على ميزانية الأسرة، حيث قام الأستاذ محمد شاكر وزير الكهرباء بالإعلان في مؤتمر صحفي له عن زيادة الأسعار في هذا الشهر.

كما أنه أيضاً قام بالإعلان عن تكلفة الكهرباء حسب الشرائح المحددة التي يتم استخدامها في كلاً من المصانع والمنازل، وبعد ما شاعت كثير من الأخبار الكاذبة والغير مؤكد حقيقتها قام وزير الكهرباء بالإعلان عن حقيقة هذه الأخبار في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه مؤخراً.

فاتورة الكهرباء شهر أغسطس

قام الأستاذ محمد شاكر بالإعلان عن أسعار الكهرباء والزيادات الجديدة التي طرأت على فاتورة الكهرباء، كما أنه أضاف أن زيادة الأسعار مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بخطة الإصلاح الإقتصادي السائد في الدولة والرفع التدريجي الذي يقوم بدعم الخدمات الحكومية، كما أنه أشار على أن أسعار الكهرباء بدأت تتغير منذ يناير الماضي، ولكن في بداية هذا الشهر ستتواجد أسعار جديدة للكهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء