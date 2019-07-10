رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019 وطرق السداد الشركة المصرية للاتصالات

تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 ، ويبحث الكثيرون علي كيفية الإستعلام عنها وهناك اكثر من طريقة للاستعلام نوضحها لكم من خلال هذا الموضوع، ويتم إصدار الفاتورة من قبل الشركة المصرية للاتصالات كل ثلاث شهور، بواقع اربع مرات في العام، وهي فاتورة شهر يناير، وفاتورة شهر إبريل، وفاتورة شهر يوليو، وفاتورة شهر نوفمبر،ونتعرف على أسعار باقات الإنترنت المنزلي “WE SPACE” الجديدة وأسعارها، وكيفية الإستراك بها أو التحويل إليها .

الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني

يمكنكم الإستعلام عن فاتورة شهر يوليو عن طريق الدخول الى موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال شبكة الأنترنت.

وتقوم بإدخال كود المحافظة، ورقم التليفون المراد الإستعلام عنه .

ثم الضغط على إختيار “إظهار الفاتورة” ، ويجب إدخال الرقم السري .

يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال رقم الحساب، عن طريق الضغط علي إختيار “الإستعلام برقم الحساب” عبر هذا الرابط.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالتليفون

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون عن طريق الإتصال برقم خدمة العملاء (111)، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات، وهي إدخال كود المحافظة، ثم إدخال رقم التليفون الأرضي المراد الإستعلام عنه .

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

يُمكنكم سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال طرق عدة وهي :

عن طريق احد فروع الشركة المصرية للاتصالات القريبة منك ويوجد عدة فروع في جميع محافظات مصر .

يمكنكم السداد عن طريق بطاقة الائتمان .

السداد من خلال ماكينات أمان، وفوري، ومصادي .

السداد من خلال فروع البريد المصري .

السداد من خلال منافذ الشركة المصرية للإتصالات في محطات المترو .

فترة سماح فاتورة التليفون الارضي

يوجد فترة سماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي تصل الى 30 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وخلال هذه الفترة يمكن للعميل إرسال واستقبال المكالمات، وبعد إنتهاء فترة السماح، يمكن إستقبال المكالمات فقط، وتتوقف خدمة إجراء المكالمات حتي يتم سداد الفاتورة، وفي حالة عدم السداد يتم قطع الخدمة مؤقتا، ثم يتم إنقطاعها بشكل نهائى .

أسعار وباقات الإترنت الجديدة

أعلنت الشركة المصرية للإتصالات “we” في بدايه هذا الشهر عن تقديم باقات إنترنت منزلية فائقة السرعة، وذلك من خلال خطة تطوير الشبكات ورفع كفاءة الخدمة، وهذا الباقات هي باقة “WE SPACE” ، وهي باقات فائقة السرعة وبتتميز بسعات مختلفة، وهي باقة سوبر، وميجا، والترا .

طريقة الاشتراك في باقات WE Space

يمكنم الاشتراك في مجموعة باقات WE Space عن طريق فروع WE ،او من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المختصر 111 ، او من خلال هذا الرقم 01555000111، اما إذا كنت من العملاء الحاليين يمكنك التحويل في موعد التجديد الخاص بك، مع العلم إنه لا يمكنك الإستفادة من الفترة المتبقة من باقتك .

باقات سوبر

600 جيجابايت قيمتها 500 جنيه /شهر .

140 جيجابايت قيمتها 120 جنيها /شهر .

250 جيجابايت قيمتها 210 جنيهات /شهر .

باقات ألترا

250 جيجابايت قيمة الفاتورة 410 جنيهات /شهر .

600 جيجابايت قيمة الفاتورة 700 جنيه /شهر .

باقات ميجا