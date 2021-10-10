رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 https://billing.te.eg/ar-EG

يبحث العديد من المصريين في الوقت الحالي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى السنترال التابع لمحل السكن والانتظار لفترة طويلة لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، حيث أن عدم سداد الفاتورة لمدة شهر، يتسبب في تحويل الخط إلى استقبال فقط، ثم قطع الحرارة نهائيًا، وفي هذه الحالة يجب تسديد الفواتير المتأخرة لإعادة الخط، وسنوضح في السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي الخاصة بشهر “يوليو وأغسطس وسبتمبر” والخطوات التي يجب اتباعها، وطرق تسديد الفاتورة إلكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الدخول على صفحة فاتورة التليفون الأرضي التابع لموقع المصرية للاتصالات.

يجب اختيار طريقة معرفة قيمة الفاتورة “الاستعلام بالتليفون- برقم الحساب”.

إدخال رقم الهاتف وكود المحافظة، ثم الضغط على خانة اظهر الفواتير.

في الخطوة الأخيرة، يظهر رقم الهاتف الأرضي ورقم الحساب وفئة الهاتف، وقيمة الفاتورة التي يجب دفعها.

للتأكد من سداد الفاتورة، يتم اتباع نفس الخطوات، وسيظهر في خانة قيمة الفاتورة عبارة “لا يوجد فواتير مستحقة للسداد”.

في حالة وجود شكوى أو استفسار يجب الاتصال على هذا الرقم 01555000111 أو الخط الساخن 111 .

طرق سداد فاتورة الأرضي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر من خلال عدة طرق، منها سنترال المصرية للاتصالات التابع لمحل السكن، وذلك من خلال تقديم رقم الهاتف للموظف المسؤول ودفع الفاتورة والحصول على ورقة تثبت ذلك، أو من خلال خدمة فودافون كاش أو خدمات فوري التي توجد في أغلب المحلات التجارية، أو ماكينات ATM التابعة للبنك الأهلى والبنك التجاري الدولي فقط، إضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني التابع لشركة WE.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بمجرد ظهور الفاتورة، من خلال خدمة أمان المتوفرة في العديد من المحلات التجارية بجميع المحافظات، وخدمة مصاري للدفع الإلكتروني، إضافة إلى برنامج سداد ، وخدماتي، وبرنامج ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني والشحن، ومكاتب البريد التابعة لمحل السكن، ولكن عند استخدام الطرق الإلكترونية لدفع الفاتورة، يجب الحصول على ورقة تثبت ذلك، ودفع ثمن الخدمة.