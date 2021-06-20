رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2021

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو2021, ومن خلال هذا الرابط يمكنك الاستعلام عن فاتورة التلفون والسداد الفيزا أو التوجه إلى اقرب فرع من ماكينات فورى وغيرها للسداد.

رابط معرفة فاتورة التلفون الأرضي

ويمكن للمواطن الدخول من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من هنــــــا ومعرفة قيمة الفاتورة ومعاد سدادها إذا كانت مستحقه أم لا, ثانيا يمكنك معرفة الفاتورة من خلال الاتصال من التلفون الأرضي على رقم 111 أو الخط الساخن 19777.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي

أما عن طريقة الاستعلام فهي كالاتي :

أولا : قم بالدخول ألي الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات

ثانيا : قم بإدخال كود المنطقة وهو مكون من ثلاث أرقام

ثالثا قم بإدخال رقم التلفون الأرضي وبعد ذلك اضغط على استعلام.

سوف تظهر أمامك خطه الأسعار التي انت عليها وموعد الاستحقاق, وأيضا قيمة الفاتورة وهل تريد الدفع إلكتروني أم لا.