رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2021

بواسطة إسلام حسنين

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو2021, ومن خلال هذا الرابط يمكنك الاستعلام عن فاتورة التلفون والسداد الفيزا أو التوجه إلى اقرب فرع من ماكينات فورى وغيرها للسداد.

رابط وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

رابط معرفة فاتورة التلفون الأرضي

ويمكن للمواطن الدخول من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من هنــــــا ومعرفة قيمة الفاتورة ومعاد سدادها إذا كانت مستحقه أم لا, ثانيا يمكنك معرفة الفاتورة من خلال الاتصال من التلفون الأرضي على رقم 111 أو الخط الساخن 19777.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي

أما عن طريقة الاستعلام فهي كالاتي :

أولا : قم بالدخول ألي الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات

ثانيا : قم بإدخال كود المنطقة وهو مكون من ثلاث أرقام

ثالثا قم بإدخال رقم التلفون الأرضي وبعد ذلك اضغط على استعلام.

سوف تظهر أمامك خطه الأسعار التي انت عليها وموعد الاستحقاق, وأيضا قيمة الفاتورة وهل تريد الدفع إلكتروني أم لا.

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إسلام حسنين

اسلام حسنين كاتب ومحرر اعشق التدوين فى العديد من المجالات الرياضية, الاخبارية , والثقافية هوايتى المفضلة هى القراءة