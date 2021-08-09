رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 من خلال موقع التنظيم والادارة

في وقت صدور القرار رقم 265، الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ المسؤول عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 من خلال موقع التنظيم والإدارة، كما أنه يريدون معرفة الترقية الخاصة بهم والاطمئنان على موقفهم في وقت الترقيات، فهي مشغل وقتهم في الوقت الحالي لأنها تخص جميع الأفراد الذين يعملون في الوظائف الحكومية، حيث أعلنت الهيئة المسؤولة أنه سوف يتم عن نتائج الترقيات في الساعات القليلة القادمة، وأصبح الجميع يهيئ نفسه لاستلام الوظيفة الجديدة ذات المرتبات الأعلى من الوظيفة القديمة في نفس القطاعات، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال المقال التالي رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، وخطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين للعام الجديد.

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021:

ينتظر العديد من الموظفين في جمهورية مصر العربية والذي يصل عددهم إلى 900 ألف موظف عن صدور نتائج الترقيات للعام الجديد بعد القرار الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ والذي ينص على ترقية الموظفين في كل عام جديدـ تم اصدار القرار في عام 2016 وتم العمل به في جميع السنوات الماضية، سوف يتم إضافة 10% لكل موظف تم ترقيته إلى منصبه الجديد في نفس القطاع الحكومي، حيث أن جميع الترقيات تتم وفق شروط يجب توافرها وضعتها الهيئة المسؤولة عن الترقيات، لضمان ترقية من يستحق إلى الأماكن المناسبة.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021:

يمكن لجميع الموظفين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن ترقيات الموظفين الجديدة من خلال موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: