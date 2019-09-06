رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر إلكترونياً.. وطريقة السداد من فوري







نستعرض لكم الآن عبر موقع نجوم مصرية رابط الإستعلام عن مخالفات المررو في مصر، جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أتاحت خدمة معرفة المخالفات المرورية مؤخراً للتسهيل على المواطنين معرفة مخالفاتهم المرروية من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية، حيث يُمكنك الاستعلام بطريقتين، الأول إدخال رقم الرخصة حروف وأرقام، والثانية رقم الرخصة أرقام فقط، ولا بد من تحديد المحافظة ونوع الترخيص، سواء ملاكي أو أجرة، أو غير ذلك.







رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

خطوة بخطوة وبشكل حصري عبر نجوم مصرية نستعرض لكم طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية، اتبع الخطوات التالية بشكل صحيح:







الدخول إلى رابط بوابة الحكومة المصرية. قم بإدخال رقم الرخصة، واختر المحافظة، ونوع الترخيص. قم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.







كما هو موضح بالصورة التالية، ويُمكنك الاستعلام أيضاً كما وضحنا من قبل باستخدام رقم الرخصة حروف وأرقام.

كيفية سداد المخالفات المرورية عبر فوري







يُمكنك دفع مخالفاتك المرورية من خلال أقرب فوري إليك، برقمك القومي، الجزء الرقمي من اللوحة، ورقم المحمول، وسوف تصلك الشهادة إلى البيت في مدة أقصاها 4 أيام طبقاً لما هو مذكور في موقع فوري.

في حالة لم تستطع الإستعلام عن مخالفاتك المرورية يُمكنك ترك رقم رخصتك الخاصة بالإضافة للمحافظة ونوع الترخيص في الصدنوق الأسفل المٌخصص للتعليقات وسوف نساعدك على الفور بمعرفة مخالفاتك المرورية حصرياً على نجوم مصرية.