رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية المصرية برقم اللوحة المعدنية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسهل الطرق للاستعلام عن المخالفات المرورية، فقامت وزارة الداخلية بالإعلان عن موقع بوابة الحكومة المصرية، الذي يساعد في التعرف على كافة المخالفات المرورية لعام 2019 وذلك في أي محافظة من محافظات مصر، فهذه الخدمة توفر لكم كثير من الوقت والجهد.

المخالفات المرورية

كما أنها تمنع المواطنين من التعرض لازدحام الشبابيك أثناء المرور، فأصبح من السهل الآن على المواطن التعرف على الخدمات المرورية وهو في منزله، كما أن هذه الخدمة قامت بتوفير إمكانية سداد المخالفات المرورية أون لاين وذلك من أجل تسهيل الكثير من الأمور على المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

حيث يوجد كثير من الخطوات التي لابد الالتزام بها من أجل التعرف على المخالفات المرورية لعام 2019 من خلال استخدام موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني.

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية اختيار خدمات المخالفات المرورية التي ترغب في الاستعلام عنها. سيظهر لك بعد ذلك نافذة تشمل على ثلاثة اختيارات وهما خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات. اختيار خدمة مخالفات رخصة المركبات. يتم الانتقال إلى قائمة إدخال البيانات الخاصة بك. إدخال رقم رخصة السيارة. الضغط على اختيار استعلام المخالفات المرورية.

طريقة سداد قيمة المخالفات المرورية

يمكن سداد قيمة المخالفات المرورية عن طريق خدمة فوري، وهذا من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف ورقم لوحة السيارة،وبعد ذلك الضغط على إجمالي المخالفات، وبعد إدخال البيانات سوف تصلك رسالة بنوع المخالفة.