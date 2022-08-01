رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 moss.gov.eg

تشهد محركات البحث في الوقت الحالي إقبالا كبيرا من قبل ذوي الهمم، من أجل البحث عن رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، وذلك بعدما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل استثناءات لما يقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة من تقديم النموذج الطبي الرقمي الحديث، وذلك ما يجعلهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، الجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعطى لذوي الهمم من أبناء الشعب المصري، لضمان حياة أفضل لهم من خلال المميزات التي يحصلون عليها.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

ويستطيع ذوو الهمم الوصول إلى خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بحسب ما صرحت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في الخطوات الآتية:

أولا يقوم صاحب طلب الاستعلام من ذوي الهمم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الرسمي.

يقوم المستعلم بملء خانات الرقم القومي الخاص به والذي يتكون من 14 رقما في الخانة المخصصة له على الموقع

ثم يتم الضغط على كلمة استعلام الآن.

ويبدأ ظهور تفاصيل موقف البطاقة الخاصة بالمستعلم عن الحالة، فيمكنه معرفة إذا كان الطلب قيد الدراسة، أو إذا تم الموافقة على صدور بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الهمم

وقد صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة كل 5 سنوات بالنسبة للحالات المستقرة مدى الحياة، دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبي من أجل تجديدها، كما أن هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها حاملي لافتة بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل في المميزات الآتية: