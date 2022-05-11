رابط استعلام نتيجة قرعة الحج 2022 ومواعيد ظهورها في جميع المحافظات

أحمد صفي الدين

قام الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالتقديم في قرعة الحج 2022 ولذلك يعيشوا الآن في حالة من الترقب والإنتظار لمعرفة موقفهم من القبول في موسم الحج لهذا العام، حيث توقف الحج في العامين الماضيين بالنسبة للمواطنين من خارج المملكة العربية السعودية نظرا لتفشي فيروس كورونا ومنعا لانتشاره وإصابة العديد من الأشخاص به، وفي هذا العام ومع تلقي ملايين المواطنين من أنحاء العالم المختلفة للقاح كورونا تم السماح بالتقديم مرة أخرى، وتمت بالفعل قرعة الحج 2022 التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وإليكم تفاصيل الاستعلام عن النتيجة ومواعيد ظهورها.

استعلام نتيجة قرعة الحج 2022

استعلام نتيجة قرعة الحج 2022

يمكن عن طريق الخطوات التالية معرفة نتيجة قرعة الحج 2022 من خلال الموقع الرسمي للحج:

  • يتم التوجه إلى البوابة المصرية الموحدة للحج.
  • الخطوة التالية هي الضغط على خيار الاستعلام عن النتيجة.
  • يتم إدخال المعلومات اللازم إدخالها في نموذج الاستعلام مثل الرقم القومي.
  • يتم الضغط على استعلام كي تظهر تفاصيل النتيجة.

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موعد الإعلان عن الفائزين في قرعة الحج 2022

تظهر نتيجة قرعة الحج على أكثر من مرحلة يتم الإعلان في كل واحدة منها عن نتيجة القرعة ببعض المحافظات والمديريات التابعة لها، وتم ظهور النتيجة في بعض محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 10 مايو، وهذه المحافظات هي “مرسى مطروح – دمياط – أسوان – البحر الأحمر – الفيوم – الوادي الجديد – الشرقية، كما أن نتائج باقي المحافظات تظهر تباعا وذلك على النحو التالي:

  • نتيجة قرعة الحج لمحافظات ” الإسكندرية – الدقهلية – الجيزة – بورسعيد – جنوب سيناء – أسيوط والأقصر” غدا الأربعاء 11 مايو 2022.
  • أما ظهور النتيجة بالنسبة لمحافظات ” البحيرة – شمال سيناء – القليوبية – البحيرة – الإسماعيلية – المنيا وقنا” فسوف يكون في يوم الخميس 12 مايو 2022.
  • أخيرا نتيجة القرعة لمحافظات ” القاهرة – كفر الشيخ – السويس – بني سويف – سوهاج والمنوفية” سوف تكون في يوم السبت 14 مايو 2022.
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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


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