رائحة غاز طبيعية بالإسكندرية.. وناتجاس توفر خط ساخن للبلاغات

في إطار حرص شركات قطاع الطاقة على طمأنة المواطنين؛ فقد أعلنت شركة الغاز الطبيعي عن أعمال خلال الساعات القليلة القادمة التي قد يترتب عليها ملاحظة بعض سكان المناطق المحيطة بها أثرًا جانبيًا بسيطًا، ورغم أن هذه الأعمال قد تثير القلق لدى البعض؛ إلا أن الشركة أوضحت أن الأمر لا يدعو للانزعاج على الإطلاق؛ بل يعد إجراء طبيعي ضمن خطط التشغيل والصيانة الدورية.

أفادت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي “ناتجاس” بأنها ستبدأ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط الواقعة بعد مزلقان بهيج في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وأشارت إلى أن هذه الأعمال قد ينتج عنها انتشار رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المجاورة؛ إلا أن ذلك أمر متوقع وطبيعي ضمن مراحل التنفيذ.

كذلك فقد أكدت الشركة في بيان رسمي صادر عن محافظة الإسكندرية أن انبعاث رائحة الغاز ليس مؤشرًا للخطر؛ بل يُعتبر خطوة اعتيادية تتم عمدًا من خلال إضافة مادة ذات رائحة مميزة للغاز؛ وذلك لتسهيل اكتشاف أي تسريب محتمل وضمان أعلى معايير الأمان.

كما طمأنت الشركة المواطنين أن هذه العملية تتم وفقًا لأحدث المعايير الدولية الخاصة بالجودة والسلامة، وتتم تحت إشراف خبراء وفنيين متخصصين؛ لضمان إتمامها دون أي مخاطر على السكان أو البيئة المحيطة.

خط ساخن للتواصل والاستفسار

وجهت الشركة رسالة مباشرة إلى المواطنين في برج العرب والمناطق القريبة من محطة تخفيض الضغط بضرورة عدم القلق عند ملاحظة الرائحة، مؤكدة أن كل الإجراءات تتم في إطار آمن بالكامل، وشددت على التزامها المستمر بتطبيق معايير السلامة العالمية، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة الأثر البيئي خلال جميع مراحل العمل.

حرصت شركة ناتجاس أيضًا على توفير وسيلة للتواصل مع الأهالي حيث دعت المواطنين إلى الاتصال على الخط الساخن 19990 في أي وقت على مدار الساعة؛ لتقديم أي استفسارات أو بلاغات أو لطلب توضيحات إضافية تتعلق بخدمات الغاز الطبيعي وأعمال الصيانة.