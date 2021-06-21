رئيس هيئة السكك الحديدية يكشف تفاصيل جديدة عن سائق قطار حلوان بعد أن تسبب القطار في حادثة كبيرة

قال مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن منطقة حادث قطار حلوان كانت عشوائية ومن الطبيعي أن يكون هناك حرم للسكة الحديد لتحقيق الأمان للجميع، كما أن هناك تعدي على حرم السكة الحديد.

وأوضح مصطفى أبو المكارم أن ما حدث اليوم هو تواجد 2 أتوبيس نقل يسيران عكس اتجاه خط سير القطار، مشيراً إلى أن سائق القطار كان يسير بـ 22 عربة محملين بالرخام وبالتأكيد لن يستطيع إيقاف القطار مرة واحدة لذلك بدأ في إطلاق صافرات القطار لتنبيه سائقي الأتوبيسات.

وتابع رئيس هيئة السكك الحديد أن سائق القطار حاول إيقاف القطار ولكنه لم يتمكن واصطدم بالأتوبيسات، ولكن القطار توقف بعد حادث الاصطدام وهناك لجنة أيضا للتحقيق في تفاصيل الحادث، لافتاً إلى أن القطار لا يوجد بمكانه مزلقان ولكن هناك تعدي على حرم السكة الحديد من قبل الأهالي الذين يسكنون بالمنطقة.