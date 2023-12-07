رئيس شعبة المواد الغذائية: انتظروا لا تشتروا السكر الآن

يعد السكر سلعة أساسية، لا غنى عنها، ويعاني العديد من أوساط الشعب المصري الآن، من أزمة خاصة بهذه السلعة، تتمثل بارتفاع أسعار السكر أو اختفاؤه، وفي ذلك فإن المسئولين في وزارة التموين يؤكدون أن هذه الأزمة ستحل قريبا.

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متى ستنتهي أزمة السكر ؟

صرح هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الأزمة ستحل خلال أسبوعان بحد أقصى، وسيتراجع سعر كيلو السكر، وسوف يتواجد في الأسواق خلال الأسبوعين القادمين، أي منتصف شهر ديسمبر الحالي.

توفر مخزون السكر

كما أوضحت بيانات من وزارة التموين المصرية، توفر المخزون الاستراتيجي للسكر، لكفاية حاجات جميع المواطنين، لمدة لا تقل عن 4 أشهر قادمة، كما أكدت المصادر أن مصر تنتج سنويا 2.7 مليون طن، ولكن الاحتياج ألفعلي في المتوسط 3.5 مليون طن سنوي.

أسباب أزمة السكر

يعد السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وفقا لتصريح الوزارة، هو احتكار التجار للسلعة، فقد تم ضبط أعدادا كبيرة من التجار، يحتكرون في مخازنهم كميات كبيرة من السكر، أو يبيعونها بأسعار عالية.