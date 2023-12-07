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رئيس شعبة المواد الغذائية: انتظروا لا تشتروا السكر الآن

صفاء المشهور

يعد السكر سلعة أساسية، لا غنى عنها، ويعاني العديد من أوساط الشعب المصري الآن، من أزمة خاصة بهذه السلعة، تتمثل بارتفاع أسعار السكر أو اختفاؤه، وفي ذلك فإن المسئولين في وزارة التموين يؤكدون أن هذه الأزمة ستحل قريبا.

لا تشتروا السكر الآن

لاتشتروا السكر الآن

متى ستنتهي أزمة السكر ؟

صرح هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الأزمة ستحل خلال أسبوعان بحد أقصى، وسيتراجع سعر كيلو السكر، وسوف يتواجد في الأسواق خلال الأسبوعين القادمين، أي منتصف شهر ديسمبر الحالي.

لا تشتروا السكر الآن
تزاحم على المنافذ الحكومية

توفر مخزون السكر

كما أوضحت بيانات من وزارة التموين المصرية، توفر المخزون الاستراتيجي للسكر، لكفاية حاجات جميع المواطنين، لمدة لا تقل عن 4 أشهر قادمة، كما أكدت المصادر أن مصر تنتج سنويا 2.7 مليون طن، ولكن الاحتياج ألفعلي في المتوسط 3.5 مليون طن سنوي.

لا تشتروا السكر الآن
يوجد مخزون استراتيجي للسكر

أسباب أزمة السكر

يعد السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وفقا لتصريح الوزارة، هو احتكار التجار للسلعة، فقد تم ضبط أعدادا كبيرة من التجار، يحتكرون في مخازنهم كميات كبيرة من السكر، أو يبيعونها بأسعار عالية.

لا تشتروا السكر الآن
أزمة السكر ستنتهي قريبا
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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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