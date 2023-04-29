رئيس شعبة الذهب يكشف سبب الارتفاع الجنوني في اسعار الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سبب الارتفاع الجنوني في اسعار الذهب هو الطلب المرتفع من المصريين لشراءه وذلك للتحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم. موضحًا أن الذهب عبارة عن خامة محدودة يوجد عليها طلب متزايد في حين لا يوجد عليها عرض.

رئيس شعبة الذهب: هناك سيولة نقدية كبيرة في مصر والذهب عليه طلب كبير

وأوضح خلال اتصال هاتفي لبرنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “ام بي سي مصر”، مساء أمس، أن بائع الذهب هو الذي يحدد السعر بسبب الطلب المرتفع. وأكد على أن مَن يمتلك جرام او كيلو ذهب هو الذي يفرض سعره، وللأسف هناك مَن يشتريه بأي رقم.

شعبة الذهب: ندرس تقديم اقتراح بالسماح بدخول ما قيمته 10 الاف دولار ذهب

ولفت النظر أن ظروف العالم مختلفة عن الظروف المصرية الاقتصادية. ونصح المستهلك المصري بأن يتروى في شراء الذهب بصورة مبدئيًا حتى لا ترتفع أسعاره زيادة عن السعر الحالي. لافتا النظر إلى أن لأول مرة الذهب في مصر أغلى ثمنًا من سعره في السعودية والامارات.

وأشار إلى أن شعبة الذهب بالغرفة التجارية تدرس مجموعة من الاقتراحات لإعطاء تصاريح للمصريين العائدين من الخارج بالدخول إلى مصر بالذهب بما قيمته 10 آلاف دولار ذهب (150 جرام من الذهب). وطلب من المستهلك المصري أن يتريثوا في شراء الذهب، والأفضل أن يشتروا المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك الذهبية والجنيهات الذهب حتى ينخفض السعر.