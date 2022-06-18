رئيس حي الزيتون: ملتزمون بتطبيق مواعيد غلق الورش بالمواعيد الصيفية والمتابعة الميدانية – والإشغالات – والمحلات – والبيئة

قال اللواء الدكتور محمد المجبر رئيس حي الزيتون بمحافظة القاهرة ؛ أن من أهم الأولويات لديه هو خدمة المواطن وتقديم الخدمة أولا ثم محاسبة المقصر سواء ؛ سواء كان المقصر موظف أو المواطن ؛ لأن تقديم الخدمة من أساسيات العمل الميداني وهو العهد والوعد الذي دائما يعتبر تكليفا من القيادة السياسية .

وأكد المجبر خلال تصريحات خاصة له ؛ أنه يتم حاليا تنفيذ قرارات الحكومة بشأن الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق الورش الساعة (٧) مساءا ؛ وذلك طبقا القرار رَقَم (٤٥٦) لسنة ٢٠٢٠ ؛ ومن يخالف هذا يتم تحرير محاضر لهم لعدم تنفيذهم غلق الورش بالمواعيد الصيفية بنطاق الحي ؛ ويتم هذا من خلال المتابعة الميدانية بحضور مديري المتابعة الميدانية – والإشغالات – والمحلات – والبيئة

وأشار رئيس حي الزيتون ؛ إلى أنه يتم يوميا وبشكل مستمر التواصل في العديد من الأعمال والاجتماعات المستمرة لتنفيذ التكليفات وتطبيق القانون وخدمة المواطنين ؛ حيث إنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية بيطرية وتموينية مفاجئة على محلات الأغذية والهايبر ماركت والمطاعم والمخابز والجزارة والفاميلى ماركت وضبط الأسعار التفتيش على ما يقدم للمواطنين من مأكولات وبيعه من حيث الجودة والتخزين وتاريخ الصَّلاحِيَة ؛ بحضور ى وبمرافقة المهندس محمد عبد النعيم سكرتير حي الزيتون ؛ وبحضور أطباء منطقة الزيتون البيطرية ؛ ومفتشي التموين وأجهزة الحي التنفيذية .

وأضاف رئيس حي الزيتون ؛ أنه وبصفه يوميه تقوم الإدارات المختصة بالحي بحملات لضبط التكاتك والتحفظ عليها وإيداعها مخزن مضبوطات الحي ؛ وأيضا حملات لرفع الإشغالات وفتح الرصيف للمارة من شارع سالم حجازي ؛ نظافة ورفع مخلفات القمامة بنطاق الحي ؛ وهذا بخلاف حملات النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءا ؛ مع متابعة صيانة الكشافات وكابلات- ومفاتيح أوتوماتيكي – ورمى كابلات ؛ وحملة نظافة ورفع المخلفات ؛ وأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب ؛ وقيام إدارة الحدائق والتشجير بتقليم وتهذيب أشجار

وأشار محمد المجبر ؛ إلى متابعة أعمال الفِرْقَة المتنقلة ( طرق الأبواب) التابعة لمنطقة الزيتون الطبية تحت إشراف الدكتور علاء الدين حسين مدير عام منطقة الزيتون الطبية ؛ وجهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدلتطعيم موظفي ومواطني حي الزيتون حيث ستنطلق المبادرة القومية ” طرق الأبواب” لتطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا في الفترة من ٣ إلى ٣٠ يونيو) جرعة أولى أو جرعة ثانية أو جرعة تنشيطية ؛ وتستهدف المبادرة الوصول لجميع المواطنين والموظفين

ومن الجدير بالذكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد صرح سابقا أن خِطَّة الدولة بالتوسع في مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية أحدثت توازن للأسعار بالأسواق وأسهمت في تقليل الفروق الموجودة ما بين أسواق الجملة والأسعار التي كان يبيع بها تجار التجزئة وذلك حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية ؛ مؤكدا على توافر جميع السلع بالأسواق وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة للمخزون السلعي حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأي سلعة، كما توجد متابعة يومية في عملية استلام الاقماح في صوامع محافظة القاهرة ؛ وبخلاف هذا وجود تنسيق كامل مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن امتحانات الإعدادية مرت بصورة جيدة، كما انه لا توجد أي شكاوى من امتحانات الدبلومات التي تجرى الآن.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالرد الفوري على إدارة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تشديد الرِّقابة خلال الإجازات لمنع استغلالها في التعديات والبناء المخالف؛ مشددا على ضرورة التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم ، مطالبا بعقد لقاء دوري مع المواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخِدْمَات للمواطنين ؛ وتشكيل لجان فنية لاستلام الطرق بعد إعادة الشئ لأصله للتأكد من جودة الأعمال التي تمت؛ بخلاف هذا تقديم الدعم الكامل لحملة «طرق الأبواب» التى ستبدأ فى محافظة القاهرة من ٣ إلى ٣٠ يونيو التي تستهدف التوسع في عملية التطعيم بلقاحات كورونا والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على نهاية الشهر المقبل للحد من الفيروس والسيطرة عليه ؛ والعمال والطلبة بتطعيم كافة الفئات العمرية بدءًا من سن ١٢ عامًا وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية اللِّقاح أمن وبالمجان .