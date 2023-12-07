أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة الاستمرار في إطلاق “القوافل المجانية” والتي تشمل مختلف التخصصات الطبية والتوعوية والتنموية والبيطرية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار دعم مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” والتي تستهدف تنمية الريف المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: استمرار القوافل الطبية المجانية في المناطق الأكثر احتياجًا

وأضاف رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية للقافلة الشاملة التي تم إطلاقها في مجموعة من القرى المجاورة لمحافظة كفر الشيخ، أن إطلاق القوافل المجانية من شأنه أن يساعد في تنفيذ خطة الدولة التي تستهدف بناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة في بناء الجمهورية الحديثة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، موضحًا أن الجامعة تؤمن بدورها في خدمة المجتمع.

وأعرب “دسوقي”، عن فخره بالدور الذي تقدمه الأطقم الطبية المشاركة من قبل الجامعة في القوافل المجانية لقرى المحافظة، موضحًا أن تلك الأطقم المتميزة تضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من كلية الطب بالجامعة، لافتًا إلى أنهم يقومون بتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى الذين يتم الكشف عليهم في القوافل الطبية.

تنمية الثروة الحيوانية

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن الأهمية لا تشمل الجانب الطبي البشري فقط، بل إن القوافل البيطرية لها دورًا مهمًا في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، مما ينعكس على زيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى المساعدة على توفير الأطعمة الصحية والآمنة لمواطني المحافظة، ورفع مستوى معيشة الفلاحين من صغار المزارعين في النجوع والقرى الأكثر احتياجًا ضمن نطاق المحافظة.

وواصل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن “أهمية” القوافل أيضًا تمتد إلى الدور التوعوي والتنموي لأهالي القرى المستهدفة، حيث أن دور الجامعة يصل إلى خدمة القرى فيما يخص الدور التنموي والتوعوي من خلال عقد المحاضرات والندوات التي تساعد الأهالي على تنمية المهارات الخاصة بهم، مما يخدم القرى ويطور من مستوى قاطنيها.

جدير بالذكر، أن القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل مواطني القرى المستهدفة، حيث تم إجراء الكشف على أكثر من 1200 شخص، وتم صرف الأدوية اللازمة بشكل مجاني للمواطنين المترددين على مقر القافلة، بالإضافة إلى نجاح القافلة البيطرية في الكشف على 773 حالة من الحيوانات والطيور، وصرف العلاج بالمجان أيضًا.