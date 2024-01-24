رئيس جامعة قناة السويس يهنئ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

أرسل الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد الشرطة، حيث جاء نص الرسالة على النحو التالي:

“يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم – بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن منتسبي جامعة قناة السويس، بأصدق التهاني بذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يحل علينا في الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، ليذكرنا هذا اليوم بشهدائنا من رجال الشرطة الأبرار ، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقدموا أرواحهم ثمناً غالياً فداءاً للوطن”.

أضاف رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور في رسالته قائلاً:

“لقد كان رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعة أراضيه، والآن يواصلون عطائهم يوماً بعد يوم، ليؤكدوا أنهم العين الساهرة لحماية الوطن على أرض مصر الطاهرة، التي حفظها الله بعنايته، ويمضون بعون من الله، خلف قيادتكم المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره”.

أضاف أيضا:

“كل عام وسيادتكم بخير.. ومصرنا الغالية في تقدم وريادة”، “رئيس جامعة قناة السويس”، “الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور”.

الجدير بالذكر أن عيد الشرطة المجيد يوافق 25 من شهر يناير في كل عام، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وتم إقامة فعاليات الحفل بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.