رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو

بعث رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، وقال مندور في البرقية: “باسمي وباسم جميع العاملين في جامعة قناة السويس، يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي تعتبر من أهم الثورات المصرية على مر العصور، ثورة نجحت في تغيير وجه التاريخ المصري، ثورة الجيش المصري التي أدخلت مصر إلى عصر تولى فيه المصريون زمام أمورهم، لذلك دعمها الشعب المصري بكل قوته وتفاعل معها ومع والقرارات التي اتخذها رجالها والتي غيرت وجه الأحداث في البلاد”.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس: “نرى الكثير من أوجه الشبه بين ثورة يوليو 1952 وثورة 30 يونيو 2013، حيث اصطف الشعب والجيش المصري العظيم لإعلاء راية الوطن، خلف قيادات قادرة على القيادة، ووفكر موجه نحو التغيير والبناء، فما بين السد العالي، إلى القناة الجديدة، بالإضافة إلى قوانين الإصلاح ومبادرة حياة كريمة، حيث توافقت رؤى نحو مستقبل مشرف لمصر وشعبها وجيشها”، وختم برقية بقوله: “أدعو الله العظيم أن تحقق مصرنا الحبيبة تطلعاتها لمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

انطلاق الدراسة فى الفصل الصيفي

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في وقت سابق، عن انطلاق بداية الدراسة فى الفصل الصيفي لطلاب البرامج المهنية والمتميزة، وشدد رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للدراسة مع ضرورة التأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس وكل من الجهات المعاونة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على الكادر التعليمي خلال الموجة السادسة.

وعرض الدكتور أشرف غالي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث فى جامعة قناة السويس، الموضوعات المحددة من أجل تسجيل ومنح ومنح وتشكيل اللجان للباحثين بالدراسات العليا، كما نوهت الدكتورة ريمان عبدالعال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة قناة السويس بمقترح عمل نموذج محاكاة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك في إطار خطة جامعة قناة السويس لتنمية مهارات الطلاب وثقل خبراتهم.

وأجرت الدكتورة هدى عبدالله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في جامعة قناة السويس مناقشة لبعض القرارات الهامة من بينها قواعد القبول بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢، ليشد رئيس جامعة قناة السويس بإعلان نتائج شعبة اللغة الإنجليزية وكذلك الإعلان أسماء الأوائل العشرة كما تم اعتماد نتيجة بكالوريوس التجارة شعبة اللغة العربية على ان يتم اعتمادها من قبل رئيس جامعة قناة السويس عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم.