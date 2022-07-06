رئيس جامعة قناة السويس ينعي الفقيدة الدكتور فاطمة ممدوح أستاذة بقسم العلوم السياسية كلية التجارة

إثر حادث انقلاب سيارة توفيت الدكتورة فاطمة ممدوح المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية كلية تجارة جامعة قناة السويس هى وزوجها السيد عمرو عريبة، وكان الزوجين عائدين إلى منزلهما بعد قضاء شهر العسل بشرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وقد مئات المواطنين بالسماعات صلاة الجنازة على الفقيدين بمسجد حفني بالإسماعيلية، وقد تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء شريف رؤوف إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي برقم لوحة معدنية أ 3448 وذلك بالقرب من مدينة أبو رديس.

مصرع أستاذة بجامعة قناة السويس حال عودتها من شهر العسل

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة جنوب سيناء إخطارا بانقلاب سيارة لزوجين بعد عودتهما من شهر العسل، ومنه انتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الامنية على الفور لمكان الحادث وكانت السيارة للسيد عمرو عريبة مدير تحركات شركة قناة السويس لتوزيع الكهرباء، ومعه زوجته الدكتور فاطمة ممدوح التي تعمل مدرس بقسم العلوم السياسية التابعة كلية تجارة جامعة قناة السويس، وكان الفقيدين قد احتفلوا بحفل زفافها في نهاية شهر يونيو المنقضي 2022 بأحد قاعات الزفاف بالإسماعيلية.

رئيس جامعة قناة السويس ينعى وفاة الدكتور فاطمة

وفي هذا الإطار قدم الدكتور مندور رئيس جامعة قناة السويس خالص التعازي والمواساة لأهل الدكتور فاطمة ممدوح الذي وافتها المنية هى وزوجها السيد عمرو غريبة إثر حادث أليم لهما بعد انقلاب السيارة عند عودتهم من شهر العسل الذي قضوه بشرم الشيخ، كما قدم خالص التعازي والأسي كلًا من نائب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، وجميع أعضاء هيئة التدريس وأسرة كلية التجارة سائلين الله أن يتغمد الفقيدين برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.