رئيس جامعة قناة السويس يناقش تعريز التعاون مع جامعة جنوب الصين

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس، في لقاء مع وفد من جامعة جنوب الصين للزراعة، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين في الزراعة الذكية والمحاصيل والمكافحة البيولوجية، وأعرب رئيس جامعة قناة السويس، عن ارتياحه للتعاون مع جامعة الزراعة بجنوب الصين، حيث حصل منها على الدكتوراه عام 2004، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس لها نصيب كبير بالتعاون مع الجانب الصيني.

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس وعميد كلية الألسن والدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة والدكتور محمد عبد الجواد وغيرهم، كما كشف الدكتور ناصر مندور، عن إنشاء برنامج تعاون دولي لمنح شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، بما في ذلك اتفاقية للتعاون في مشاريع البحث المشتركة، وتبادل الزيارات للأساتذة والطلاب، وورش العمل والمؤتمرات العلمية.

الشراكة الاستراتيجية في الزراعة الذكية

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية والدعم الذي تمثله للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في الزراعة الذكية، لتعميق العلاقات الودية مع الصين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية مصر كشريك استراتيجي للصين في العديد من المجالات، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تأتي في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

الاستعدادات المكثفة في المدن الجامعية

وكشف الدكتور ناصر مندور، عن جاهزية إنه تمت الاستعدادات المكثفة في المدن الجامعية مع بداية شهر رمضان المبارك، على جميع المستويات سواء مطاعم أو سكن الطلابي، في ظل الظروف الاستثنائية التي أحاط بها فيروس “كورونا”، موضحًا أن الجامعة وضعت خطة كاملة لكل ما يتعلق بالتغذية، وتوفير وجبات الطعام للطلاب والإقامة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية من الوباء.

وأعلن ناصر مندور أن تسكين الطلاب تم بشكل كامل بالمدن الجامعية خلال شهر رمضان مع مراعاة تعقيم الغرف والمباني للوقاية من الفيروس وإنقاذ الطلاب.