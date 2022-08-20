رئيس جامعة قناة السويس يعلن موعد إجراء الفحص الطبي للطلاب المستجدين

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الأحد 21 أغسطس 2022، هو أول يوم للفحص الطبي للطلاب الجدد بالإدارة العامة للخدمات الطبية في جامعة قناة السويس، مؤكدًا أنه سيستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، تحت الإشراف العام للدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكذلك تحت الإشراف التنفيذي للدكتورة سمر فتحي صديق، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وأضاف مندور أن الإدارة الطبية استقبلت منذ مطلع شهر أغسطس طلاب المدن الجامعية القدامى، وسوف يستمر استقبال الطلبات بالتوازي مع الفحوصات الطبية للطلاب الجدد وتقليل وقت الانتظار قدر الإمكان، للانتهاء من الفحص الطبي، وتابع أن الإدارة الطبية قامت باتخاذ أقصى درجات الاستعداد، وذلك بهدف التسهيل على الطالب قدر المستطاع.

إجراءات الفحص الطبي

وأفادت الدكتورة سمر فتحي أنه تم تجهيز 4 نوافذ لقبول الطلاب، من أجل التغلب على الزحام واستكمال الإجراءات الإدارية، مع توفير ثلاثة أماكن للفحص الطبي معدة داخل الإدارة الطبية، وكذلك تجهيز نقطة الفحص الطبي للطلبة الجامعيين من السنوات السابقة.

وجاء ذلك تحت إشراف مديري الإدارات ، حيث يتعيين على كل طالب أن يتوجه إلى مكتب طبيبه الخاص به لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة من الفحص الداخلي وجراحة العظام والعيون، ثم يقوم بالتوجه لتوقيع الفحص في عيادة الأسنان، ويتم الانتهاء من إجراء تحليل في المختبر الإداري، ثم مراجعة إجراءات الفحص الطبي المكتملة وختم وتوقيع رئيس الأطباء.

وتتخذ الإدارة كل الاحتياطات اللازمة لتقليل ازدحام الطلاب للفحص الطبي، حيث يقوم الطالب بالتسجيل مسبقًا لتحديد موعد الفحص، لتقليل فترة الانتظار والتجمعات، إضافة إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتقليل الازدحام والاكتظاظ أثناء الفحص الطبي، مع تحديد غرف انتظار خارجية لأولياء الأمور والطلاب، لتجنب الازدحام داخل الإدارة أو الانتظار لفترة أطول في الشمس، ولتسهيل الأمر على الطلاب.