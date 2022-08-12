رئيس جامعة قناة السويس يعلن افتتاح ورشة عمل حول “تأثير تغيرات المناخ” فى محافظة الإسماعيلية على محصول المانجو

شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام جاء من جانب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذي أكد على أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون الفعال مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، وذلك حول ما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية والتداعيات الخاصة بها من خلال إنتاجية محصول المانجو وذلك في محافظة الإسماعيلية، ومن خلال هذا البيان فقد أكدت الجامعة على افتتاح ورش عمل حول تأثير تغيرات المناخ، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز ما أعلنته جامعة قناة السويس رسميا.

رئيس جامعة قناة السويس يعلن افتتاح ورشة عمل حول “تأثير تغيرات المناخ” بالإسماعيلية

وقد أطلق رئيس جامعة قناة السويس بعض التصريحات هامة التي جاءت أثناء افتتاحه لفاعليات ورشة عمل “تأثير تغيرات المناخ على محصول المانجو في محافظة الإسماعيلية، وهي ورش العمل التي تم إطلاقها رسميا من خلال قاعة مجلس كلية الزراعة في الجامعة رسميا، ومن خلال هذا الاجتماع والفعاليات الهامة حرص بشكلٍ رسمي رئيس الجامعة على الترحيل بالوفد الذي جاء في منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو، كما قد أشار إلى تفاصيل إطلاق هذه الورش والأهداف التي جاءت عنها.

تفاصيل طلاق ورش عمل تأثير تغيرات المناخ بالإسماعيلية

وقد تم التنويه من قبل الاجتماع الخاص بالفعاليات، أن التغيرات المناخية هي الأساسية بشكل كبير والسبب الرئيسي في المشكلة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص من مزارعي حدائق المانجو، وذلك بشكل خاص أثناء التعرض للارتفاع والانخفاض المفاجئ الذي يحدث في درجات الحرارة، والتي قد يكون لها من أثر على عملية التلقيح والإخصاب، وقد صرح كذلك أن هذا يترتب عليه عملية وجود نسبة كبيرة من الثمار التي قد تخلو من البذور، وذلك بسبب عدم التلقيح أو موت الجنين والتي قد ينتج عنها تساقط شديد بعد ذلك.