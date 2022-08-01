رئيس جامعة قناة السويس يعلن افتتاح مركز التوجيه المهني

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، عن افتتاح مركز التوجيه المهني، تحت إشراف عام لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ماجدة هجرس، وعقد الافتتاح اليوم الإثنين في مركز تطوير التعليم قاعة 3.، وذلك بهدف توفير مهارات تدريبية للموارد البشرية والعمل على تخريج كفاءات مميزة ولديها القدرة على مواجهة تحديات سوق العمل، في إطار تفعيل الدور الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وتقديم مصفوفة تدريبية مميزة واستشارات مهنية لدعم المهارات.

وقال مندور، إن الخدمات التي يوفرها المركز تضم: خدمات التدريب والتأهيل المهني عن طريق تقديم دورات وورش عمل لإكساب الطلاب المهارات والمعارف والمهارات المهنية للقدرة على المنافسة في سوق العمل،ومنها: مهارات التأهيل المهني والاستكشاف الذاتي والمهني والاستكشاف الوظيفي ومهارات التخطيط المهني، بالإضافة إلى تقديم مهارات التسويق الذاتي والتي تشمل طريقة كتابة السيرة الذاتية CV، والخطاب التعريفي، وخطاب المتابعة، واجتياز المقابلات المهنية، كما يقدم المركز دورات للتدريب على مهارات بيئة العمل التي تشمل مهارات التواصل والاستماع وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق وإدارة المراسم والبرتوكولات، وإدارة الإجتماعات، ومهارات اللغة العامة والمتخصصة.

معسكر إعداد القادة

كما يوفر المركز خدمات التسويق الوظيفي من خلال لتواصل مع أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات المهنية مع إمكانية إقامة فعاليات توظيفية وتسويقية كالندوات والمكسرات ونماذج المحاكاة، وذلك للعمل على تنمية مهارات الدارسين، وكان رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، قد أعلن في وقت سابق، عن بدء فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعسكر إعداد القادة لمدة 5 أيام، ابتداء من اليوم الإثنين 1- حتى 5 أغسطس، بقوة 100 طالب وطالبة، ويهدف المعسكر إلى تعميق الوعي السياسي والثقافي والفكري عند الطلاب في مختلف مجالات الثقافة والفكر والفن، وتحفيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتكوين شخصية قيادية، وجاء المعسكر تحت إشراف عام من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، وإشراف تنفيذي الدكتور مدير مركز إعداد القادة ومنسق عام الأنشطة الطلابية محمد غنيم.