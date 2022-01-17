رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير الامتحانات في جميع الكليات

أجرى رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، برفقة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، عدة جولات تفقدية في الكليات ، للتحقق من سير عملية الامتحانات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وإتاحة كل الخدمات اللوجستية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وعملت الجامعة على تخصيص عدة غرف عزل للتعامل مع الحالات الطارئة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المنشآت واللجان الامتحانية للحد من انتشار الفيروس، وأكد مندور على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات خلال فترة تواجدهم في الجامعة وأثناء الامتحان، وقياس درجة الحرارة قبل دخول الحرم الجامعي.

وقال مندور، إن 16 ألف طالب وطالبة شاركوا في الامتحانات في 14 كلية منها “التربية الرياضية، والتمريض، والتربية، والآداب، والصيدلة، والطب البيطري، والتجارة، والهندسة، والسياحة، والألسن، والعلوم، وحاسبات ومعلومات، والزراعة، والمعهد الفني للتمريض”.

كلية الطب البيطري

واستهل رئيس الجامعة جولته بزيارة لجان كلية الطب البيطري، واستقبله عميد الكلية الدكتورة داليا منصور، وتابع سير الامتحان لـ68 طالباً وطالبة في الفرقة الخامسة، والفرقة الرابعة لـ 117 طالبا.

كما تابع سير الامتحانات في لجان الفرقة الأولى برامج مميزة، وبلغ عدد الطلاب بها 42 طالبًا، والفرقة الثانية مميز المكونة من 52 طلابا.

وتوجه رئيس الجامعة بعد ذلك لتفقد الاختبارات الإلكترونية في مقر مركز الكلية، حيث خضع 147 طالبا من الفرقة الثالثة لامتحان مادة فيرولوجى.

ومن جهتها، قالت مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الدكتورة غادة حداد، إن هذه الاختبارات تتم تحت أشراف فريق متميز يضم كلا من نائب مدير مركز الاختبارات الالكتروني الدكتورة عنان العيسوي، والمهندس حسن فريد من شبكة المعلومات من الجامعة، وفريق العمل بكلية الطب البيطرى الدكتور إبراهيم حجاب والدكتورة دعاء حسنى.