رئيس جامعة قناة السويس: الجامعة نجحت في إعداد المتدربين لشهادة أساسيات التحول الرقمي

في إطار حرص المصرية على توفير العديد من برامج أساسيات التحول الرقمي ودورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وغيرهم بشكل مستمر، فقد أوضح رئيس جامعه قناه السويس “ناصر مندور”، أن الجامعة نجحت في تحقيق التقدم بشكل ملحوظ على مستوى الجامعات في إعداد المتدربين لشهادة أساسيات التحول الرقمي، حيث تم تدريب 6170 متدربا حصلوا على شهادة الاجتياز.

التحول الرقمي هو توجه الدولة والقيادة السياسية خلال الفترة الحالية

وأشار رئيس جامعه قناه السويس، إلى أن “التحول الرقمي” هو توجه الدولة والقيادة السياسية خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن أول الخطوات الخاصة به هو تدريب وإعداد المورد البشري على التعامل مع هذا التوجه، كما أن الحصول على تلك الدورة جاء متماشيا مع القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم الحجز ودفع الرسوم والتدريب بشكل إلكتروني، والاختبار في معامل الجامعة بتنظم وحدة التحول الرقمي بالجامعة.

فتح باب التسجيل للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي في جامعة قناة السويس

وفي نفس السياق فقد تم الإعلان من جانب نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة هجرس، عن فتح باب التسجيل للحصول على “شهادة أساسيات التحول الرقمي”، والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته التي تم عقدها بتاريخ “18-7-2019″، على أن تكون الشرط الأساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (“دبلوم، تمهيدي، ماجستير، دكتوراه”.