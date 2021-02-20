رئيس جامعة حلوان: في حالة إصابة الطالب بكورونا أثناء أعمال الامتحانات يحق له تأجيل الامتحان ولكن بشرط واحد

قال الدكتور ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان أن الدراسة ستعود بجامعة حلوان وجميع الجامعات الأخرى يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير وسيتم استكمال أعمال الامتحانات من الفصل الدراسي الأول والتي تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا يوم السبت المقبل أيضا وذلك تنفيذاً لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية هذا المساء أنه في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا ستقوم الكلية الخاصة به بتأجيل الامتحانات الأخرى ولن يتم اعتبار عدم حضوره في امتحانات المواد الأخرى رسوباً قائلاً:”عند إصابة الطالب بفيروس كورونا يحق له تأجيل الامتحان بشرط تقديم تقرير يفيد إصابته بالفيروس”.