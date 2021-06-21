رئيس جامعة بني سويف يكشف حقيقة صفع عضو هيئة تدريس لإحدى الطالبات بالفرقة الثانية بكلية الآداب ويؤكد إحالة المُدرس للتحقيق

كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” عن حقيقة الأحداث التي كانت بين طالبة من الفرقة الثانية بكلية الآداب وعضو هيئة التدريس أثناء أعمال الامتحانات اليوم الإثنين وذلك بعد أن تداول الخبر في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور منصور حسن أن طالبة من الفرقة الثانية بكلية الآداب دخلت لجنة الامتحان بدون كارنيه، وأثناء مرور عضو هيئة اتلدريس على اللجنة طلب من الطالبة إثبات الشخصية ولكن كان التعامل بشكل سيء، مؤكداً أنه بعد انتهاء الامتحان توجهت الطالبة إلى عضو هيئة التدريس للحديث معه ولكن تطور الحوار إلى مشادة وقام عضو هيئة التدريس بصفع الطالبة على وجهها.

وأضاف الدكتور منصور حسن أنه لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس أن يعتدي على طالب أو طالبة وصفعه على وجهه، حيث أنه لا يوجد أي مبرر لارتكاب هذا الأمر.

وتابع رئيس جامعة بني سويف أنه تمت إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق، كما أن التحقيقات ستكشف سبب اعتدائه على الطالبة وسيتم الإعلان عن تفاصيل التحقيقات بكل شفافية، لافتاً إلى أنه تم تقديم أوجه الدعم اللازمة للطالبة المعتدى عليها وتم الحديث معها وكذلك أسرتها لكي يطمئنوا، بالإضافة إلى أنه تم إبلاغ الطالبة بالتركيز في المتبقي من أعمال الامتحانات الخاصة بها.