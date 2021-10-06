رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر

هنأ السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد القوات المسلحة الثامن والأربعون، ووجه السيد محمد سعيد أبو الغار تهانيه الحارة للسيد الرئيس وكذلك عامة الشعب المصري بتلك المناسبة التاريخية، ونشر السيد محمد سعيد أبو الغار برقية تهنئته للسيد الرئيس في صفحته الرسمية على فيسبوك.

يذكر أن اليوم الأربعاء يوافق السادس من أكتوبر 2021 ويصادف أيضاً الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد والذي انتصر فيه الجيش المصري على العدوان الصهيوني لشبه جزيرة سيناء، ويمثل يوم العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر كما يسمى يوماً وطنياً في مصر وكذلك يعد العيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية.