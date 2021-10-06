رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر

بواسطة أحمد الفاضل

هنأ السيد الدكتور محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد القوات المسلحة الثامن والأربعون، ووجه السيد محمد سعيد أبو الغار تهانيه الحارة للسيد الرئيس وكذلك عامة الشعب المصري بتلك المناسبة التاريخية، ونشر السيد محمد سعيد أبو الغار برقية تهنئته للسيد الرئيس في صفحته الرسمية على فيسبوك.

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر 2 6/10/2021 - 11:34 ص
قد يهمك:

• جامعة الفيوم تبدأ تحصين طلابها من فيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري

يذكر أن اليوم الأربعاء يوافق السادس من أكتوبر 2021 ويصادف أيضاً الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد والذي انتصر فيه الجيش المصري على العدوان الصهيوني لشبه جزيرة سيناء، ويمثل يوم العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر كما يسمى يوماً وطنياً في مصر وكذلك يعد العيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية.

رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر 1 6/10/2021 - 11:34 ص



Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

اترك تعليقاً