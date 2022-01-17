رئيس جامعة الفيوم يستعرض الخطة المستقبلية وأهم التحولات الرقمية

عزت محمد

 في مؤتمر صحفي تلفزيوني وضح رئيس جامعة الفيوم الدكتور مجدي حتاتة الخطة المستقبلية للجامعة،  حيث تحتوي على عدة  محاور رئيسية  وذلك يوم الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ في القاعة الكبرى للاحتفالات بالجامعة،  وكان محور حديث رئيس الجامعة حول جودة الإدارة العامة بالجامعة، حيث تسعى الإدارة بشكل عام لتحقيق الأفضل للجامعة في كافة المجالات وذلك لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجامعة.

رئيس جامعة الفيوم يستعرض الخطة المحورية للجامعة

استعراض  خطط الجامعة المستقبلية

استعرض رئيس الجامعة الخطة المستقبلية التي وضعت من قبل إدارة الجامعة، كما تحدث عن القطاع الطبي وأنه شهد الكثير من التطورات في الفترة الحالية، حيث جهزت ٤٠ غرف عناية مركزة، وقد وصل عدد السراير إلى ١٦٠ سرير، هذا بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مستشفى الكبد وسوف يشمل العديد من الأقسام منها مركز علاج الأورام ومركز علاج الإدمان.

رئيس جامعة الفيوم يستعرض الخطة المحورية للجامعة
رئيس جامعة الفيوم يستعرض الخطة المحورية للجامعة
مقالات ذات صلة:

رئيس جامعة الفيوم يترأس فعاليات المؤتمر الصحفي الذي كان اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بحضور ممثلي الصحف والقنوات…

رئيس جامعة الفيوم يصدر العديد من القرارات لسنة 2022 من ضمنها قيامه بالإشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة

التحولات الرقمية بجامعة الفيوم

صرح الدكتور حتاتة أن الجامعة تتخذ منهجًا مطورًا في اتجاه الرقمنة والتطور التكنولوجي، وذلك توافقًا للتنمية المستدامة ورؤية ٢٠٣٠ التي تسعى الجامعة لتحقيقها، وصرح سيادته أيضًأ أنه سيتم تطبيق الرقمنة بشكل كلي في كلية الحاسبات والمعلومات، كما أن الجامعة سوف تنشأ عدد من البوابات الإلكترونية للطلاب خلال الفترة القادمة، وأنه بالفعل تم تطبيق نظام الاختبارات الالكترونية لطلاب كلية الطب، وصرح أن هدف الجامعة أن تصبح مؤسسة تعليمية معتمدة وذلك عن طريق تقديم الدعم لوحدة الضمان الخاصة بالجودة، وقد تم تفعيل نظام الكتاب الإلكتروني خلال هذا العام، ووفقًا لتصريحات الرئيس حتاتة أن هدف الجامعة هو توفير خطة كاملة للبحث العلمي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصر، كما سيتم اعتماد برامج علمية جديدة، وسيتم أيضا عقد بروتوكولات تعاون مع أكبر الجامعات الأجنبية.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.