رئيس جامعة الفيوم يستعرض الخطة المستقبلية وأهم التحولات الرقمية

في مؤتمر صحفي تلفزيوني وضح رئيس جامعة الفيوم الدكتور مجدي حتاتة الخطة المستقبلية للجامعة، حيث تحتوي على عدة محاور رئيسية وذلك يوم الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ في القاعة الكبرى للاحتفالات بالجامعة، وكان محور حديث رئيس الجامعة حول جودة الإدارة العامة بالجامعة، حيث تسعى الإدارة بشكل عام لتحقيق الأفضل للجامعة في كافة المجالات وذلك لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجامعة.

استعراض خطط الجامعة المستقبلية

استعرض رئيس الجامعة الخطة المستقبلية التي وضعت من قبل إدارة الجامعة، كما تحدث عن القطاع الطبي وأنه شهد الكثير من التطورات في الفترة الحالية، حيث جهزت ٤٠ غرف عناية مركزة، وقد وصل عدد السراير إلى ١٦٠ سرير، هذا بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مستشفى الكبد وسوف يشمل العديد من الأقسام منها مركز علاج الأورام ومركز علاج الإدمان.

التحولات الرقمية بجامعة الفيوم

صرح الدكتور حتاتة أن الجامعة تتخذ منهجًا مطورًا في اتجاه الرقمنة والتطور التكنولوجي، وذلك توافقًا للتنمية المستدامة ورؤية ٢٠٣٠ التي تسعى الجامعة لتحقيقها، وصرح سيادته أيضًأ أنه سيتم تطبيق الرقمنة بشكل كلي في كلية الحاسبات والمعلومات، كما أن الجامعة سوف تنشأ عدد من البوابات الإلكترونية للطلاب خلال الفترة القادمة، وأنه بالفعل تم تطبيق نظام الاختبارات الالكترونية لطلاب كلية الطب، وصرح أن هدف الجامعة أن تصبح مؤسسة تعليمية معتمدة وذلك عن طريق تقديم الدعم لوحدة الضمان الخاصة بالجودة، وقد تم تفعيل نظام الكتاب الإلكتروني خلال هذا العام، ووفقًا لتصريحات الرئيس حتاتة أن هدف الجامعة هو توفير خطة كاملة للبحث العلمي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصر، كما سيتم اعتماد برامج علمية جديدة، وسيتم أيضا عقد بروتوكولات تعاون مع أكبر الجامعات الأجنبية.