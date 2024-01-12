رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد هيئة التعاون الدولي “الجايكا”

استقبل الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” برئاسة الدكتور “توبي ماكوتو” وذلك لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في تحقيق جودة الخدمات الصحية في إطار مشروع دعم وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، وقال الدكتور أحمد طه بأن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري يجعل من الجودة مسار الزامياً في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي انعكست في رؤية مصر 2030 مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم إقامة النظم الصحية المستدامة، وجرى ذلك الاجتماع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية بحضور كل من الدكتورة آية نصار نائب رئيس الهيئة والدكتور خالد عمران والدكتور وائل الدرندلي والدكتور ميهي التحيوي وعدد من كبار أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه بالدور الهام الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية في مجال الصحة كما أثمن دور اليابان في إرساء قواعد الجودة عالميا على كافة المجالات وليس في مجال الصحة فقط، وأكد الدكتور أحمد طه على أهمية استمرار التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جودة الخدمات الصحية كما أكد بأن اليابان بلد رائد في مجال الطبي وقال الدكتور أحمد طه أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري جعلت من الجودة مساراً إلزامياً في منظومة الصحة وذلك تماشيا مع أهداف رؤية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وناقش الاجتماع سبل تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والبرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين حول عمليات التقييم لإدماج وإقامة مشروعات بحثية مشتركة في مجال تطوير المعايير وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة، وأشاد الدكتور توبي ماكوتو مستشار التمويل الصحي بهيئة التعاون اليابانية بجهود الدولة المصرية لتطوير النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية الشاملة وأعرب الوفد المصاحب للدكتور توبي ماكوتو عن تقديرهم للدور الذي تلعبه الهيئة في تطبيق أعلى معايير الجودة وأكد دعمهم المستمر لمشروع التأمين الشامل باعتبارهم شركاء للتنمية مؤكدين بأن الهدف المشترك هو استدامة نظام الجودة الصحية.

يذكر بأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كانت قد منحت اعتمادها لـ 279 منشأة حتى الآن وذلك في 17 محافظة، وحازت ست وحدات صحية محافظة أسوان على الاعتماد المبدئي وهي وحدات طب أسرة الشيخ مصطفى وأبو سمبل و جعفر الصادق والنزل والدقاديق والعوضلاب وذلك وفقا لمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة ومعايير الاعتماد العالمية “الاسكوا”، حصل أيضا مركز رؤية للعيون والليزر في محافظة الأقصر على الاعتماد ويعد بذلك المركز الثاني المتخصص في العيون الذي يقدم خدماته لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشاملة ومن المراكز الأخرى التي حازت على الاعتماد مؤخرا مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية في محافظة القليوبية، وكان رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد قال في بيانه بأن نظام التأمين الصحي الشامل تقدم من 70 – 80% من الخدمات التي يحتاجها المريض وتعد المحطة الأولى له، ومن الخدمات التي ينبغي توفرها لاعتماد مراكز الرعاية الأولية طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل توفير الكشف والعلاج والمتابعة لدى ممارس عام وقد بطولة كما تشمل الخدمات التي تتعلق بالتدخلات الأساسية طب الفم والأسنان علاج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة المفرطة.