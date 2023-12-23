رؤوف السيد: أحمد حسام ميدو مفاجأة فيلم “الحريفة”

حقق الإعلان الرسمي لفيلم “الحريفة” بطولة النجم نور النبوي نسبة مشاهدة عالية، وذلك بعد طرحه بساعات عبر الصفحة الرسمية للشركة المنتجة الفيسبوك، والمقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية و11 يناير بالدول العربية.

المخرج رؤوف السيد وأحمد حسام ميدو - مصدر الصورة حسابه الرسمي الفيسبوك

وعبر المخرج رؤوف السيد عن سعادته بالعمل والتعاون مع نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو في تجربته السينمائية الأولى، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام: “العالمي سيكون مفاجأة كبيرة في فيلم الحريفة، وأن شاء الله نجم السينما القادم”، ليرد عليه ميدو: “أجمد مخرج في الدنيا”.

‎تدور أحداث فيلم “الحريفة” حول لاعب كرة القدم يدعى ماجد الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من الأصدقاء ليشارك معاهم في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب.

الفيلم بطولة كلا من: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، نور إيهاب، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، الفيلم تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.