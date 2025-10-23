رأي الفنانه منه شلبي عن الزواج بعد تداول وثيقة جواز لها

تصدرت الفنانة المصرية منة شلبي عناوين الأخبار ومحركات البحث، خاصة جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار وثيقة جواز سفر تشير إلى زواجها من المنتج أحمد الجنايني. هذا الخبر أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور، خاصة في ظل تصريحاتها السابقة حول موقفها من الزواج.

تصريحات منة شلبي حول الزواج

خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، ردت منة شلبي على السؤال المتكرر: “هتتجوزي إمتى؟” بإجابة صريحة وعفوية. قالت: “مش عارفة والله، أنا مش رافضة فكرة الجواز ولا عاندة، بس شايفة إن ربنا كتب لي دلوقتي إني أركز على شغلي وأحقق نجاحات، مش جوازة مثالية.” وأضافت مازحة أنها تزعجها جمل مثل “مش هتلحقي تخلفي”، مؤكدة أنها تشعر بالرضا عن مسيرتها الحالية.

تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة

في دورته الثامنة هذا العام، كرّم مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديراً لمسيرتها الفنية المميزة. وفي اليوم التالي للتكريم، أقيمت ندوة ناقشت خلالها منة تجربتها الفنية، وتعاونها مع كبار نجوم وصناع السينما المصرية، مما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات في الوطن العربي.

أعمال منة شلبي الحالية

تعرض حالياً في دور السينما المصرية فيلم “هيبتا 2: المناظرة الأخيرة”، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، وكريم قاسم. الفيلم من تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، وإخراج هادي الباجوري.

أعمال قادمة

تستعد منة شلبي لتقديم مجموعة من الأفلام المرتقبة خلال الفترة القادمة، منها:

فيلم “7 Dogs” : بطولة كريم عبد العزيز و أحمد عز .

فيلم “نورماندي”: بطولة أمير كرارة.

تستمر منة شلبي في خطف الأضواء سواء بأخبارها الشخصية أو إنجازاتها الفنية. مع تكريمها الأخير وأعمالها السينمائية المميزة، تثبت منة أنها واحدة من ألمع نجمات الجيل الحالي. تابعوا المزيد عن أخبارها وأعمالها القادمة!