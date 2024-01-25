د. الضبع يضيء معرض القاهرة الدولي للكتاب بصناعة المعرفة

انطلقت مساء أمس الأربعاء 24 يناير فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الـ 6 من فبراير القادم.

ويشارك الكاتب والناقد أ.د/ محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بجامعة قناة السويس في فعاليات المعرض بمؤلفه الجديد ” صناعة المعرفة في عصر مجتمع المعرفة”؛ ويقدم د. الضبع من خلال كتابه الآليات والتقنيات الجديدة المتحكمة في صناعة الوعي.

إذ لم تعد المعرفة مقتصرة على الدروب التقليدية من تعليم وإعلام ومؤسسات ثقافية؛ بل تحولت لمعلومات متناثرة في حقول شتى، فقضية الوعي لم تعد نوعًا من أنواع الرفاهية بل تحولت لـ صناعة قائمة بذاتها لها آلياتها وشروطها، تلك الصناعة تحتاج منا لتجاوز مرحلة الانتقاد من أجل الانتقاد إلى مرحلة الاعتراف بالتطور وما صاحبه من آليات جديدة.

ويحاول د. الضبع من خلال كتابه تقديم رؤية جديدة حول استثمار آليات التطور لرصد المتغيرات في البيئة العربية وتقديم محتوى معرفي عربي قادر على مواجهة التحديات الجديدة.

وترى الروائية هبة رجب: أن ” كتاب صناعة المعرفة ” جاء ليجيب عن السؤال الدائم والمتشعب في فكر د. الضبع ” كيف نصنع عقلًا معرفيًا؟” يستطيع التحاور مع سياقات النص المعرفية المختلفة ؛ وذلك بالسؤال الدائم حول المسافة بين الإنسان وذاته وكيفية التحرر من الرؤى الذاتية المتمركزة حول الذات، مؤكدة أن هذا الكتاب جاء ينير الأفق ويكون المعين على الفهم الثقافي والمعالجة للكثير من القضايا المعرفية .

بينما ترى ياسمين أحمد الصادق الباحثة في التحليل النقدي للخطاب : أن ” المعرفة لم تعد رفاهية ” بل أصبحت حجر الأساس في بناء الدول والحضارات؛ لما تملكه من قوة فاعلة في تشكيل وعي المجتمعات وقدرتها على توجيه الشعوب والتحكم فيها.

ويؤكد الشاعر أيمن رمضان الجزري: حاجة المجتمعات العربية لمثل هذا الكتاب، ولطالما شكلت قضية الوعي والمعرفة أولى اهتمامات د. الضبع باعتبارها قضية الحاضر والمستقبل، ويؤكد الجزري أن الكتاب يوضح حاجة البيئة العربية للدفاع عن نفسها بمواجهة قضايا الحداثة عبر تنمية الذات واستثمار الآليات الحديثة في تقديم محتوى معرفي عربي يستطيع اختراق صناعة الوعي بإسهامات جادة تمكننا من فرض وجودنا.