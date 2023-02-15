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دينا: تزوجت 9 مرات وهو عدد أقل بكثير من النجمة تحية كاريوكا التي تزوجت 13 مرة 

مصطفى السيد

حلت النجمة المصرية “دينا” ضيفة في البرنامج الشهير “كلمة أخيرة” والذي يتم إذاعته على قناة أون، وقامت بالحديث عن عدد أزواجها الذي وصل عددهم إلى 9. 

دينا: تزوجت 9 مرات وهو عدد أقل بكثير من النجمة تحية كاريوكا التي تزوجت 13 مرة 
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وقد صرحت دينا مع الإعلامية لميس الحديدي قائلة: لقد تزوجت 9 مرات من قبل، وهو عدد قليل جدًا وذلك عند القيام بمقارنتها بالراحلة “تحية كاريوكا”، حيث أنها قد قامت بالزواج 13 مرة. 

واستكملت دينة حديثها: جوازي مع النجم سامح الباجوري كان ن سنتين بس عشان ده كان عمره، والجوازة الأقل ليا قعدت سنة، وأكتر جوازة كانت 5 سنين.  

وحول أكثر زوج كانت تشعر بالسعادة معه، فقد قالت دينا أنه كان أحد الأشخاص غير المشهورين، إلا أنها لم تكمل معه بسبب بعض الظروف الشخصية، وأنا دايمًا عندي وجهة نظر وهي إن أنا لو اتنازلت عن أي حاجة كنت بحبها هضطر اني أطلب حاجات كتيرة ومحدش هيقدر يعملها.

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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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