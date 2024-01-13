دينا ترد على منتقدي صورها مع أحمد الفيشاوي

تعرضت الفنانة دينا خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات بعد نشر صورها مع الفنان أحمد الفيشاوي من كواليس فيلم “عادل مش عادل”، حيث أثارت الكثير من الجدل فور نشرها.

الفنانة دينا - صورة أرشيفية

ومن جانبها ردت الفنانة دينا على منتقدي صورها خلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي”، قائلة: “الناس عندهم توقعات غريبة في مخهم، إحنا زملاء وكنت بنهزر في الصور، إحنا بنكشر وقولنا لا نضحك في الصور بعد كدة ونهزر، والشخص الثالث اللي كان موجود معانا في الصورة هو مدير التصوير، والناس علّقت بكلام سخيف جدًا، بس عادي ده المتوقع”.

جدير بالذكر أن الجهة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل”، طرحت البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه في دور عرض السينمات خلال شهر يناير الجاري، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ودينا، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، وتأليف حسام كمال، وإخراج أحمد يسري.