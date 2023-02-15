دينا: أنا شغلي من 9 بالليل ل 6 الصبح والراجل اللي يستحمل ست بالشكل ده يستاهل جايزة نوبل 

قامت النجمة المصرية زينة بالحديث عن السبب من وراء عدم نجاح زواجها مع 9 أشخاص من قبل، مؤكدة على أنها قد تعرضت للخيانة كثيرًا في حياتها الزوجية.

حيث قد تحدثت دينا خلال تواجدها في برنامج كلمة أخيرة والذي يذاع على القناة المصرية الشهيرة أون قائلة: أنا تعرضت للخيانة كثيرًا بسبب شغلي، لإني كنت بشتغل من الساعة 9 بالليل وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأضافت دينا: الراجل اللي يستحمل أي ست شعلها بالشكل ده، أنا شايفه انه يستاهل ياخد جايزة نوبل.

واستكملت قائلة: أنا أوقات كتير أوي بعرف إني بتخان، مكنتش بروح اواجه زوجي خالص بس كنت بمشي على طول، وفي بعض الأحيان بتقبل الوضع وبكمل عادي.

ولدت دينا في السابع والعشرين من شهر مارس لعام 1965 في المدينة الإيطالية “روما”، أي أنها تبلغ من العمر 57 عامًا.