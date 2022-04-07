دول الخليج تقدم 22 مليار دولار لمساعدة مصر على تجنب الأزمة الاقتصادية

تعهد حلفاء مصر الخليجيون بتقديم مساعدة لمصر بما يصل إلى 22 مليار دولار؛ لمساعدة مصر في التعامل مع آثار الحرب في أوكرانيا.

وستأتي المساعدات من دولة “قطر والسعودية والإمارات” على شكل ودائع واستثمارات للبنك المركزي، بحسب تقارير حكومية وإعلامية لم تحدد المدة التي سيتم خلالها صرف المبلغ.

وستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عقد من الزمن التي تنقذ فيها دول الخليج مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وأقوى دولة عربية وأفريقية.

وكان للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير كبير على الأمن الغذائي لمصر، حيث استحوذت الدول المتحاربة على 80% من وارداتها من القمح.

كما تعاني مصر من ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الطاقة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي وتدفق السائحين الأجانب والروس.