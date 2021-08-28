دورة تدريبية لإنتاج السجاد النصف آلي بتربية كفر الشيخ

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الزراعة وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، دورة تدريبية حول صناعة السجاد انصف آلي “الهاند تافت” بالمصنع التعليمي الخاص بكلية التربية النوعية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بإشراف وتدريب الدكتورة أماني شاكر أستاذ النسيج، مقرر فرع المجلس، وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

تحويل الحرف اليدوية إلى صناعات صغيرة

من جهته أكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اهتمام إدارة الجامعة بتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين على إتقان المهارات الحرفية، انطلاقًا من دور الجامعة في المشاركة المجتمعية، وأوضح أن الجامعة تريد دعم الحرف اليدوية ونشرها وتطويرها وتحويلها إلى صناعات صغيرة، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الشباب، ودعم المهن الحرفية، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم وتصدير إنتاجهم المميز إلى الخارج.

من جانبها أوضحت الدكتورة أماني شاكر، أن إنشاء مصنع لهذه الصناعة الفريدة من المشاريع الصغيرة التي لا تتطلب أموالاً كبيرة لإنشائها والتي يحتاجها السوق داخل مصر وخارجها، وأضافت أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة، وقد استهدف التدريب 21 سيدة وفتاة من خريجي الجامعة، وصمم المشاركون سجادة بتصميم الخداع البصري في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية و ارتداء الأقنعة وغيرها.