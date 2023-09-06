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دنيا سمير غانم تنشر صورة لها دون مكياج وشعر مجعد والجمهور ساخراً “عجزتي يا دنيا مرة وحدة” | صور

عبد الرحمن رضا

قامت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ابنة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنان الراحل أيضاً سمير غانم، بنشر صور لها عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

- صورة 3 - دنيا سمير غانم تنشر صورة لها دون مكياج وشعر مجعد والجمهور ساخراً "عجزتي يا دنيا مرة وحدة" | صور

دنيا سمير غانم : جوجل تعديل بواسطة - نجوم مصرية

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وكانت طلتها الصيفية في الصور دون مكياج نهائياً وشعر مجعد، وهذا الأمر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي : ” عجزتي يا دنيا مرة وحدة” ، ”الجمال الطبيعي اللي صار نادر الوجود”، ” القمر دودي، الله يحفظك ويسعد قلبك إنتي وإيمي يا رب”، ” إيه الجمال ده بجد ماشاء الله”، وتنوعت التعليقات بين سلبي وإيجابي على صور الفنانة دنيا سمير غانم.

- صورة 1 - دنيا سمير غانم تنشر صورة لها دون مكياج وشعر مجعد والجمهور ساخراً "عجزتي يا دنيا مرة وحدة" | صور - صورة 2 - دنيا سمير غانم تنشر صورة لها دون مكياج وشعر مجعد والجمهور ساخراً "عجزتي يا دنيا مرة وحدة" | صور

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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