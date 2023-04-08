وحشتيني أوي… دنيا سمير غانم تنشر صورة لأمها دلال عبدالعزيز والجمهور “دي شهيدة وتأكل من طعام الجنة”

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الأنستجرام؛ صورة جميلة لوالدتها الفنانة الراحلة “دلال عبدالعزيز” وهي تظهر من بين السحاب وعلقت دنيا عليها قائلة.. “ربنا يرحمك و يسعدك يا رب.. وحشتيني اوي #دلال_عبدالعزيز”.

الجمهور يتفاعل مع صورة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا على صورة الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز فقال أحدهم… “احلى حاجة إن الصورة بالحجاب بلاش تنزلوا لها صور من غير حجاب تانى الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى يارب” وعلق متابع آخر قائلًا.. “ربنا يرحمها يا رب و يغفرلها و في الجنة ان شاء الله” وقال متابع آخر.. “ربنا يرحمها يارب ويعفوعنها هي وامي حبيبتي وابويا وموتي المسلمين اجمعين يارب العالمين”.

متابع: عمي سيمر غانم الله يرحمه يارب في الجنه يارب العالمين

وأضاف الكثير من المتابعين تعليقات تضمن دعاء ورحمة لروح الفنانة دلال عبدالعزيز فقال متابع.. “دي شهيدة يا دنيا يعنى حيه وتتنعم بالكل من طعام الجنه نهارا وتلجء إلى النوم ليلا داخل قناديل معلقه فى عرش الرحمن”، وأضاف متابع آخر قائلًا… “عمي سيمر غانم الله يرحمه يارب في الجنه يارب العالمين” وقال آخر.. “الله يرحمها ويغفر لها ويظلها تحت ظله يوم لا ظل الا ظله”.