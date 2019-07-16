دليل مواعيد قطارات السكة الحديد – بحسب اخر تعديل يوليو 2019

نقدم لكم بالصور الجداول الكاملة لمواعيد القطارات لجميع خطوط الوجه البحري والقبلي لجميع انواع الفئات المختلفة تيسيراً على المسافرين , حيث ان هناك الكثير من المواعيد المختلفة والمتقاربة لمواعيد السفر ولذلك قد يكون هذا المقال مرجع لكم عند الحاجة .

تشمل الجداول المرفقة مواعيد القيام والوصول لقطارت ( المميز – المكيف – VIP – النوم ) لجميع المدن والمراكز والمحافظات التى تمر بها تلك القطارات وهي محدثة بآخر تعديل لشهر يوليو 2019 .

تحاول السكك الحديد التطوير من ادائها ومواكبة التكنولوجيا فقط اتاحة خدمة الحجز الالكتروني عبر موقعها على الانترنت حيث يمكن للمواطن ان يقوم بحعمل حساب شخصي على موقع الهيئة ومن ثم يمكنه حجز تذاكر القطارات المكيفة الدرجة الاولى والثانية ودفع ثمن التذاكر باستخدام بطاقته الائتمانية .

واتاحت هيئة سكك حديد مصر ايضاً تطبيقاً لحجز التذاكر عبر التليفون المحمول ( قطارات مصر : حجز واستعلام ) لنظام الاندرويد متوفر في سوق جوجل بلاي , وهو تطبيق به العديد من الخدمات بالاضافة لعملية الحجز , يمكن ايضاً الغاء الحجز , والاستعلام عن الرحلات التى حجزها مسبقاً , كما يمكن الاستعلام عن مواعيد القطارات واسعار التذاكر والمقاعد المتاحة للحجز , بالإضافة الى ارسال المقترحات للتطوير .

وأعلنت الهيئة عن تفعيل خدمة الكارت الذكى (المحفظة) لأستخدامها فى سداد قيم التذاكر المحجوزة من خلال شبابيك المحطات أو من خلال ماكينات إصدار التذاكر الذاتية بالمحطات , ويتم الحصول على الكارت الذكى (المحفظة) من خلال مكاتب الإشتراكات بالمحطات , ويتم شحن الكارت الذكى (المحفظة) بفئات تبدأ من 100 جنيه حتى 500 جنيه .

الخط الساخن للهيئة القومية لسكك حديد مصر 15047

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للشكاوى و الإقتراحات عن خدمة الحجز بالإنترنت يرجى الإتصال: 25748279 2 20+

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