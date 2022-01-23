دليلك لأفضل الشواطئ الشتوية في مصر

ربما تود قضاء العطلة الشتوية في مناخ مشمس ومناسب للإستمتاع بالأجواء الشتوية المعتدلة هذا العام, خاصة ونحن مقبلين على أجازات نصف العام الدراسي, قد تود تجربة قضاء العطلة في أجواء الشواطئ مع أفراد العائلة, أو ربما تلجأ لقضاء العطلة مع الأصدقاء أو حتى بمفردك! حسناً, كيف يمكن ذلك في هذا التوقيت من العام؟

في هذا المقال سوف نستعرض لك قائمة مميزة من أفضل الأماكن التي يمكن قضاء العطلات الشتوية بها داخل مصر والتي لا تخلوا من أجواء البحر التي لن يحرمك منها الشتاء, والإستمتاع بالأجواء المشمسة على الشواطئ أيضاً ف هذا الوقت من العام, لنبدأ:

جنوب سيناء:

ربما نحتاج إلى مقالة كاملة تنفرد بهذا الجزء الأكبر والأهم من بين الأماكن الأكثر رواجاً على الإطلاق في مصر أثناء موسم الشتاء, وبالرغم من عدم وجود مناطق أثرية كثيرة مقارنة بباقي أجزاء ومحافظات مصر التي تعج بالأثار, إلا أن محافظة جنوب سيناء تمتاز بطيبعتها الخلابة وجبالها الساحرة التي تأسر كل من تطأ قدماه هذه الأرض المباركة التي كلم الله فيها نبيه موسى عليه السلام, وهو في جبل الشريعة الذي يقع بدير سانت كاترين قائلاً (إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى), تجمع في طياتها بين جمال الطبيعة وسحر التاريخ, ونستعرض لك في النقاط التالية أين يمكنك قضاء أوقات مثالية في جنوب سيناء :

دهب:

إذا كنت عزيزي المسافر من رواد الأماكن الطبيعية الساحرة التي تتميز بأجواءها الخلابة حيث إنسجام الجبال مع البحر والهواء حتماً مدينة دهب هي مقصدك, سواء كنت من محبين الإقامات الفندقية الفخمة أو الحياة البدوية البسيطة, حيث العديد من الفنادق المثالية أو المخيمات التي تتميز بالأكواخ المتناغمة مع هذة الطبيعة الساحرة لك مطلق الحرية, إلا أنك بالطبع سوف تحصل على قضاء وقت ممتع مع زيارتك للمشى السياحي والمقاهي المنصوبة بطول الشواطئ, ولا تنسى زيارتك للبلو هول الساحر والذي نتج عن ظاهرة سقوط مذنب من السماء, ليخلق حفرة زرقاء خلابة بطول 110 متر دائرية وبعمق 53 متراً وتنتهي بقوس طوله 25 متر تخرج منه على البحر الأحمر مباشرة, بالإضافة إلى الأنشطة المائية المتوافرة والتي تخلق أجواء من المرح لا تنتهي حتى في موسم الشتاء حيث أشعة الشمس الحارة هناك.

سانت كاترين:

بالطبع يمكنك زيارة جبل سانت كاترين والإستمتاع برياضة التسلق عند بزوغ الفجر, وذلك مع مجموعة من الهواة والمحترفين الذين يعشقون هذة الرياضة خاصة عند الوصول إلى القمة ومشاهدة الشروق وإحتساء الشاي الدافئ, حيث يقع جبل سانت كاثرين على إرتفاع يبلغ 2.625 فوق السطح البحر مما يوفر لك مشاهدة مثالية من الأعلى.

إلا أن جبال سانت كاثرين ليست لهواة التسبق فقط, فإذا كنت من محبين زيارة الأماكن الأثرية, يمكنك التمتع بزيارة الدير العامل للقديسة كاترين الذي تم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في 548-565 م والذي بناه لإيواء الرهبان الذين عاشوا في شبة جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي, ويشتمل على الكثير من الهياكل منها كنيسة السيد المسيح والتي تحتوي بداخلها على 9 كنائس أصغر, بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على العديد من الكتب النادرة, ومسجد فاطمي من القرن الثاني عشر, ومكبس زيتون, وصناديق عظام الموتى والعديد من الإكتشافات الأخرى.

نويبع:

هناك مقولة شهيرة لدى زائرين هذة البقعة الساحرة المطلة على خليج العقبة تقول (ما يفسده ضوضاء المدينة, يصلحه الهدوء في نويبع)

إن كنت من محبين الهدوء والإستجمام وممارسة تمارين اليوغا والتأمل, فقد حصلت على وجهتك, هذة البقعة الساحرة المفعمة بالطاقة والإسترخاء هي كل ما تحتاج لإعادة شحن طاقتك في عطلتك الشتوية, حيث تغوص قدماك في رمالها الناعمة وتتمتع حواسك برياضة الغطس وتستسلم عيناك في مشهد غروب الشمس في الأفق بألوان السماء الساحرة, مع خط طولي للبحر للعديد من خيارات المخيمات التي يقصدها الزائرين من شتى أنحاء العالم, بالطبع تحتاج زيارة كهذة مع أجواءها المشمسة إن كنت من محبين الهدوء والطبيعة.

بالإضافة إلى الإسترخاء والهدوء بعيداً عن أجواء الشواطئ الصاخبة, وعلى بعد 10 كم من خليج العقبة يمكنك أيضا زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي أو قلعة (طابا) والتي أنشأها القائد صلاح الدين الأيوبي فوق جزيرة فرعون عام 1171 ميلادي, وذلك للتصدي لغارات الصليبيين وحماية طريق الحجاج المصري من سيناء, بالإضافة لهذه الأجواء التاريخية الساحرة, فالقلعة مشيدة وسط جزيرة مرجانية, تعد هي منطقة الغوص الثانية الأهم بعد منطقة رأس محمد.