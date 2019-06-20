دفع فاتورة الكهرباء عن طريق خدمتي فوري وفودافون كاش

نستعرض طرق دفع فاتورة الكهرباء الكترونياً في مصر، ففي ظل انتشار الدفع الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد، قامت شركة الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق خدمة دفع الفواتير الخاصة بالمستهلكين عبر الانترنت، بوسائل متعددة منها الدفع عن طريق خدمة فوري، السداد باستخدام الفيزا وكرت الإئتمان البنكي أو تسديد فواتير الكهرباء من خلال خدمة فودافون كاش، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم باشر بالضغط على خيار خدمات ومنها تحديد الاستعلام عن الفواتير، يليها تحديد مقر شركة الكهرباء التي يتبعها محل إقامتك من بين الشركات الظاهرة وتشمل: شركة الإسكندرية، مصر الوسطى، البحيرة، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شركة القناة، شمال الدلتا وشركة جنوب الدلتا ثم بادر بإدخال معلومات المستعلم التى توجد على الفاتورة القديمة واضغط على بحث، لتظهر لك تفاصيل الفاتورة تفصيلياً.

طرق دفع الفواتير عبر فودافون كاش

تعاونت شركة فودافون مع شركة كهرباء مصر، لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني الخاصة بفواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويتاح استخدام الخدمة الكترونياً عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

قم بالإتصال على #9* عن طريق خط فودافون واختيار الخدمة المراد دفعها “كهرباء، غاز، ماء”.

حدد فرع الشركة التابع لها مكان سكنك، ثم ادخل الرقم التعريفي للخدمة.

بعد إتمام الخطوات السابقة، سوف تصل إليك رسالة تتضمن قيمة الفاتورة المراد دفعها.

قم بإدخال الرقم السري لمحفظة فودافون كاش الخاص بك، لتأكيد عملية الدفع.

بعد إتمام الخطوات السابقة، سوف تصل إليك رسالة تأكيد على هاتفك.

لسداد فواتير الكهرباء عبر خدمة فوري سجل الدخول على الحساب الخاص بك في “فوري” واضغط على خيار مرافق عامة، واختر شركة الكهرباء التابعة لك مع كتابة رقم المشترك، أو الكود الخاص بالسداد الإلكتروني، متبوعاً برقم الهاتف المحمول.

فور تحديد بطاقة الإئتمان التي تريد سداد المبلغ من خلالها وتأكيد عملية دفع فاتورة الكهرباء، واستلام الإيصال تكون عملية تسديد فاتورة الكهرباء تمت بنجاح.

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